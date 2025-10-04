УЕФА может изменить формат Лиги чемпионов из-за Реала и Барселоны

Испанские гранды – «Реал» и «Барселона» – в течении последних месяцев провели несколько раундов переговоров с УЕФА, в ходе которых предложили Союзу европейских футбольных ассоциаций изменить формат Лиги чемпионов, начиная с 2027 года.

По информации Mundo Deportivo, в турнире останется 36 участников, который будут разделены на две группы по 18 команд согласно рейтингу УЕФА (сильнейшие представители Европы попадут в одну группу).

Восемь лучших клубов первой группы выйдут напрямую в 1/8 финала; те, кто займут места с 9 по 16 попадут в раунд плей-офф. Со второй группы в следующий раунд выйдут только восемь луших коллективов – они продолжат свой путь в раунде плей-офф (аналог 1/16 финала).

Кроме того, изменения коснутся и трансляций – компания A22, которая продвигает идею создания Суперлиги, предложили УЕФА создать новую платформу, которая позволит показывать все матчи турнира бесплатно. Будет введена платная подписка, которая позволит смотреть Лигу чемпионов без рекламы.