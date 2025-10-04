Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
УЕФА может изменить формат Лиги чемпионов из-за Реала и Барселоны

В обновленном турнире команды разделят на две группы согласно рейтингу УЕФА

УЕФА может изменить формат Лиги чемпионов из-за Реала и Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine.

Испанские гранды – «Реал» и «Барселона» – в течении последних месяцев провели несколько раундов переговоров с УЕФА, в ходе которых предложили Союзу европейских футбольных ассоциаций изменить формат Лиги чемпионов, начиная с 2027 года.

По информации Mundo Deportivo, в турнире останется 36 участников, который будут разделены на две группы по 18 команд согласно рейтингу УЕФА (сильнейшие представители Европы попадут в одну группу).

Восемь лучших клубов первой группы выйдут напрямую в 1/8 финала; те, кто займут места с 9 по 16 попадут в раунд плей-офф. Со второй группы в следующий раунд выйдут только восемь луших коллективов – они продолжат свой путь в раунде плей-офф (аналог 1/16 финала).

Кроме того, изменения коснутся и трансляций – компания A22, которая продвигает идею создания Суперлиги, предложили УЕФА создать новую платформу, которая позволит показывать все матчи турнира бесплатно. Будет введена платная подписка, которая позволит смотреть Лигу чемпионов без рекламы.

Лига чемпионов УЕФА Барселона Реал Мадрид
Николай Титюк Источник: Mundo Deportivo
