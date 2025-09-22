Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Организация планирует запретить добивание после неудачного удара с 11-метровой отметки
Международная федерация футбола (ФИФА) планирует внести существенные изменения в правила, который касаются исполнения пенальти. Об этом сообщил бывший арбитр организации Эдуардо Итурральде Гонсалес.
В эфире программы Carrusel Deportivo он рассказал, что в 2026 году организация намерена запретить добивания после исполнения 11-метровых ударов. По его мнению, это норма дает неоправданное преимущество атакующей стороне, которая получает второй шанс отправить мяч в ворота соперника при том, что футболист не забивает с первого раза.
Согласно новым правилам, если игрок не реализует пенальти, арбитр позволит голкиперу команды, в ворота которой назначен 11-метровый, исполнить удар от ворот. Изменения будут протестированы в низших лигах в Европе, после чего ожидается официальное объявление о нововведениях.
На данный момент инициатива находится на рассмотрении Международной футбольной ассоциации (IFAB), которая внимательно изучает все последствия изменений, которые уже назвали революционными.
‼️⚽️ Ojo a esto que cuenta @itu_edu sobre el posible cambio de regla en LOS PENALTIS— Carrusel Deportivo (@carrusel) September 21, 2025
✋ Colina estudia para el año que viene que una vez que la pare el portero NO HAYA REBOTE en el penalti pic.twitter.com/9X2Y68jDpM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украина таки не осталась без наград легкоатлетического чемпионата мира
Юлия Левченко заняла 5-е место, также с результатом 1,97 м