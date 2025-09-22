Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Другие новости
22 сентября 2025, 14:57 |
2102
4

Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти

Организация планирует запретить добивание после неудачного удара с 11-метровой отметки

22 сентября 2025, 14:57 |
2102
4
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine.

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует внести существенные изменения в правила, который касаются исполнения пенальти. Об этом сообщил бывший арбитр организации Эдуардо Итурральде Гонсалес.

В эфире программы Carrusel Deportivo он рассказал, что в 2026 году организация намерена запретить добивания после исполнения 11-метровых ударов. По его мнению, это норма дает неоправданное преимущество атакующей стороне, которая получает второй шанс отправить мяч в ворота соперника при том, что футболист не забивает с первого раза.

Согласно новым правилам, если игрок не реализует пенальти, арбитр позволит голкиперу команды, в ворота которой назначен 11-метровый, исполнить удар от ворот. Изменения будут протестированы в низших лигах в Европе, после чего ожидается официальное объявление о нововведениях.

На данный момент инициатива находится на рассмотрении Международной футбольной ассоциации (IFAB), которая внимательно изучает все последствия изменений, которые уже назвали революционными.

По теме:
AVS – Бенфика – 0:3. Как Судаков на глазах у Моуриньо забил. Видео голов
Болонья – Дженоа – 2:1. Ассист Малиновского, пенальти на 90+9. Видео голов
Роналду – третий. Список лучших голеадоров по проценту голов с пенальти
ФИФА IFAB пенальти правила футбола
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Другие виды | 21 сентября 2025, 19:35 12
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ

Украина таки не осталась без наград легкоатлетического чемпионата мира

Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Другие виды | 21 сентября 2025, 15:37 50
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях

Юлия Левченко заняла 5-е место, также с результатом 1,97 м

Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Теннис | 21.09.2025, 15:41
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
ОФИЦИАЛЬНО. Алжир подтвердил, что Зидан сменил спортивное гражданство
Футбол | 22.09.2025, 15:19
ОФИЦИАЛЬНО. Алжир подтвердил, что Зидан сменил спортивное гражданство
ОФИЦИАЛЬНО. Алжир подтвердил, что Зидан сменил спортивное гражданство
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.09.2025, 14:31
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Може б не дозволили танці воротарів чи гравців під час виконання одинадцятиметрового. Хоча це важче проконтролювати.
Ответить
+3
COBA
Щось в цьому є
Ответить
+1
antt
До речі як пише гугл AI - з гри результативність пенальті 79-75%, а під час серії пенальті показник знижується через тиск на гравціів (хоча пише 76%). Взагальному 7.7% голів забивається від добивання від пенальті. То напевно це треба забрати і футбол стане цікавішим, чи яким?!
Ответить
0
antt
Але футбол має бути футбол. Видовищний, щоб футболісти були в тонусі. Дає перевагу але лише десь на 15-20%, коли  цю перевагу у вигляді одинадцятиметрового не використали з першого разу. Саме пенальті це дуже велика перевага. Випадок нещодавно збірної із Зінченком ще раз доводить. І добивання не треба було. Тепер у збірної шансів майже немає. Хіба переможе ісландів у них вдома тоді вони появляться.
Ответить
-1
Популярные новости
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 43
Футбол
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
21.09.2025, 15:45
Футбол
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 5
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08
Бокс
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 1
Бокс
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем