Завершивший карьеру Ракитич вспомнил, как Роналду звал его в Ювентус

Бывший полузащитник «Севильи» и «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, что звездный форвард Криштиану Роналду шесть лет назад просил его присоединиться к «Ювентусу».

Как признался хавбек, он был не прочь поиграть в итальянском чемпионате, но был связан на тот момент другим контрактом.

«Это правда, Криштиану Роналду позвонил мне в 2019 году и сказал: «Приходи к нам в «Ювентус». Этого не произошло и потому, что я уже был игроком «Барселоны», – передает слова 37-летнего хорвата La Gazzetta dello Sport.

Ракитич завершил футбольную карьеру летом 2025. На данный момент он является техническим директором хорватского клуба «Хайдук» (Сплит).

В общей сложности Ракитич на клубном уровне сыграл в 887 матчах, в его активе 125 голов и 141 результативная передача. Кроме того, в его копилке 106 игр (15 голов, 16 ассистов) в составе сборной Хорватии, с которой он выиграл серебро на ЧМ-2018.