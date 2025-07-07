Победитель ЛЧ с Барсой и вице-чемпион мира завершил карьеру
Иван Ракитич «повесил бутсы на гвоздь»
Известный хорватский полузащитник Иван Ракитич объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.
Об этом он сообщил в видео, которое опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Последним клубом в карьере 37-летнего игрока стал хорватский «Хайдук», за который в прошлом сезоне он провел 39 матчей, отличившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Всего за свою карьеру Иван на клубном уровне принял участие в 887 матчах, забил 125 голов и отдал 141 ассист. Также на его счету 106 игр (15 голов, 16 ассистов) в составе сборной Хорватии, с которой в 2018 году он стал серебряным призером чемпионата мира.
В 2015 году Ракитич в составе «Барселоны» выиграл единственную в своей карьере Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Иван Ракитич будет работать в структуре «Хайдука».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне убедительно взяли реванш за поражение 5 июля
Великан-ЛЧ уже побежден – время просто наслаждаться футбольной жизнью