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07 июля 2025, 14:04 | Обновлено 07 июля 2025, 14:08
497
1

Победитель ЛЧ с Барсой и вице-чемпион мира завершил карьеру

Иван Ракитич «повесил бутсы на гвоздь»

07 июля 2025, 14:04 | Обновлено 07 июля 2025, 14:08
497
1
Победитель ЛЧ с Барсой и вице-чемпион мира завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ракитич

Известный хорватский полузащитник Иван Ракитич объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Об этом он сообщил в видео, которое опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Последним клубом в карьере 37-летнего игрока стал хорватский «Хайдук», за который в прошлом сезоне он провел 39 матчей, отличившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Всего за свою карьеру Иван на клубном уровне принял участие в 887 матчах, забил 125 голов и отдал 141 ассист. Также на его счету 106 игр (15 голов, 16 ассистов) в составе сборной Хорватии, с которой в 2018 году он стал серебряным призером чемпионата мира.

В 2015 году Ракитич в составе «Барселоны» выиграл единственную в своей карьере Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Иван Ракитич будет работать в структуре «Хайдука».

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Иван Ракитич Барселона сборная Хорватии по футболу завершение карьеры
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Andromed
класний футболіст який залишив свій слід в європейському футболі
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