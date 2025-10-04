«Рад сыграть 90 минут, но я устал». Букайо Сака – о победе в АПЛ

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу над «Вест Хэмом» в седьмом туре Английской Премьер-лиги (2:0). Букайо отметился голом в матче, который стал для него 200-м.

«Есть много причин для празднования – прекрасная победа, еще один гол и 200 матчей в Премьер-лиге. Так что счастливые дни. Я очень горжусь, не воспринимаю эти моменты как должное, особенно последние несколько месяцев, когда приходилось пропускать игры и наблюдать с трибун из-за травм. Сегодня вечером я собираюсь насладиться этим и после паузы вернуться, готовым играть снова.

Я просто хочу отдавать все лучшее, делать это для своих партнеров по команде и стараться помочь клубу одерживать победы. Я рад, что наконец отыграл все 90 минут. К концу матча я немного устал, если честно, но это нормально. Да, я рад, что у меня есть шанс сыграть 90 минут, и что мы одержали победу, а теперь можно отправиться в сборную Англии, потому что мне также пришлось пропустить много матчей за сборную. Так что я рад вернуться туда.

У нас были очень тяжелые матчи, сложные выездные поединки. Но я думаю, что мы можем быть довольны тем, что имеем сейчас перед паузой, и мы в сильной позиции, чтобы вернуться и продолжать борьбу до конца сезона», – прокомментировал Сака.