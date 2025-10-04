Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Рад сыграть 90 минут, но я устал». Букайо Сака – о победе в АПЛ
Англия
04 октября 2025, 22:41 | Обновлено 04 октября 2025, 22:57
93
0

«Рад сыграть 90 минут, но я устал». Букайо Сака – о победе в АПЛ

Вингер «Арсенала» прокомментировал игру с «Вест Хэмом»

04 октября 2025, 22:41 | Обновлено 04 октября 2025, 22:57
93
0
«Рад сыграть 90 минут, но я устал». Букайо Сака – о победе в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу над «Вест Хэмом» в седьмом туре Английской Премьер-лиги (2:0). Букайо отметился голом в матче, который стал для него 200-м.

«Есть много причин для празднования – прекрасная победа, еще один гол и 200 матчей в Премьер-лиге. Так что счастливые дни. Я очень горжусь, не воспринимаю эти моменты как должное, особенно последние несколько месяцев, когда приходилось пропускать игры и наблюдать с трибун из-за травм. Сегодня вечером я собираюсь насладиться этим и после паузы вернуться, готовым играть снова.

Я просто хочу отдавать все лучшее, делать это для своих партнеров по команде и стараться помочь клубу одерживать победы. Я рад, что наконец отыграл все 90 минут. К концу матча я немного устал, если честно, но это нормально. Да, я рад, что у меня есть шанс сыграть 90 минут, и что мы одержали победу, а теперь можно отправиться в сборную Англии, потому что мне также пришлось пропустить много матчей за сборную. Так что я рад вернуться туда.

У нас были очень тяжелые матчи, сложные выездные поединки. Но я думаю, что мы можем быть довольны тем, что имеем сейчас перед паузой, и мы в сильной позиции, чтобы вернуться и продолжать борьбу до конца сезона», – прокомментировал Сака.

По теме:
Слот объяснил свои решения и неудачный результат в матче с Челси
Травма во время игры: защитник Ливерпуля не доиграл матч с Челси
Эстевао голом в ворота Ливерпуля вошел в историю АПЛ
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Вест Хэм Вест Хэм Букайо Сака
Андрей Витренко Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
Футбол | 04 октября 2025, 21:36 15
Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»

Наставник оценил победу над Полтавой

Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Футбол | 04 октября 2025, 07:05 5
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале

Украинский вратарь сыграет свой первый матч в 2026 году

Челси – Ливерпуль – 2:1. Гол на 90+6, черная полоса Слота. Видеообзор матча
Футбол | 04.10.2025, 23:47
Челси – Ливерпуль – 2:1. Гол на 90+6, черная полоса Слота. Видеообзор матча
Челси – Ливерпуль – 2:1. Гол на 90+6, черная полоса Слота. Видеообзор матча
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Футбол | 04.10.2025, 13:37
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Футбол | 04.10.2025, 06:27
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 14
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 46
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
03.10.2025, 12:00 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем