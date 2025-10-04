18-летняя Подрез впервые в карьере пробилась в финал турнира ITF W35

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 477) вышла в финал турнира ITF W35 во французском городе Реймс, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В полуфинале украинка в двух сетах переиграла квалифайера Ким Киарелло (Франция) за 1 час и 4 минуты.

ITF W35 Реймс. Хард в помещении, 1/2 финала

Ким Киарелло (Франция) [Q] – Вероника Подрез (Украина) – 4:6, 1:6

Подрез впервые в карьере пробилась в решающий поединок соревнований такой категории. Всего на уровне ITF у Вероники теперь будет девять финалов и три в 2025 году. В этом сезоне она завоевала титулы на турнирах ITF W15 в Ажетмо и Гавре.

В финале 35-тысячника в Реймсе Подрез сыграет либо против Манон Леонард, либо против Александры Шубладзе.