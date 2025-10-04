Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 18-летняя Подрез впервые в карьере пробилась в финал турнира ITF W35
04 октября 2025, 18:33
18-летняя Подрез впервые в карьере пробилась в финал турнира ITF W35

Вероника поборется за трофей на турнире в Реймсе после победы над Ким Киарелло

04 октября 2025, 18:33 |
18-летняя Подрез впервые в карьере пробилась в финал турнира ITF W35
Instagram. Вероника Подрез

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 477) вышла в финал турнира ITF W35 во французском городе Реймс, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В полуфинале украинка в двух сетах переиграла квалифайера Ким Киарелло (Франция) за 1 час и 4 минуты.

ITF W35 Реймс. Хард в помещении, 1/2 финала

Ким Киарелло (Франция) [Q] – Вероника Подрез (Украина) – 4:6, 1:6

Подрез впервые в карьере пробилась в решающий поединок соревнований такой категории. Всего на уровне ITF у Вероники теперь будет девять финалов и три в 2025 году. В этом сезоне она завоевала титулы на турнирах ITF W15 в Ажетмо и Гавре.

В финале 35-тысячника в Реймсе Подрез сыграет либо против Манон Леонард, либо против Александры Шубладзе.

Вероника Подрез ITF Реймс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
serhiy111
Молодчинка !
Ответить
0
C.Пеклов
Сподіваюся,що у фіналі не поступиться кацапці.Снігур сьогодні не змогла.
Ответить
0
Falko
Шубладзе, як не дивно.
Якесь незрозуміле болотно-грузинське створіння. Нестабільна. Цього року примудрилася з 4 сотні (вище Подрез) скотитися до 7-ї (суттєво нижче). До середини весни не грала, але ж потім все одно мала шанси щось захистити. Не захистила, навпаки. На п'ятнашках почувається досить впевнено, але при переході на 35-50-75 - результат, зазвичай, 1-2 коло. Проте тут у Франції раптом взяла і вистрілила.
Ответить
0
