18-летняя Подрез впервые в карьере пробилась в финал турнира ITF W35
Вероника поборется за трофей на турнире в Реймсе после победы над Ким Киарелло
18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 477) вышла в финал турнира ITF W35 во французском городе Реймс, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В полуфинале украинка в двух сетах переиграла квалифайера Ким Киарелло (Франция) за 1 час и 4 минуты.
ITF W35 Реймс. Хард в помещении, 1/2 финала
Ким Киарелло (Франция) [Q] – Вероника Подрез (Украина) – 4:6, 1:6
Подрез впервые в карьере пробилась в решающий поединок соревнований такой категории. Всего на уровне ITF у Вероники теперь будет девять финалов и три в 2025 году. В этом сезоне она завоевала титулы на турнирах ITF W15 в Ажетмо и Гавре.
В финале 35-тысячника в Реймсе Подрез сыграет либо против Манон Леонард, либо против Александры Шубладзе.
Якесь незрозуміле болотно-грузинське створіння. Нестабільна. Цього року примудрилася з 4 сотні (вище Подрез) скотитися до 7-ї (суттєво нижче). До середини весни не грала, але ж потім все одно мала шанси щось захистити. Не захистила, навпаки. На п'ятнашках почувається досить впевнено, але при переході на 35-50-75 - результат, зазвичай, 1-2 коло. Проте тут у Франції раптом взяла і вистрілила.