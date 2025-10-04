Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Ваната за супергол в ворота Валенсии
Испания
04 октября 2025, 20:06 |
2005
0

Стала известна оценка Ваната за супергол в ворота Валенсии

Украинский нападающий забил шикарным ударом в девятку

04 октября 2025, 20:06 |
2005
0
Стала известна оценка Ваната за супергол в ворота Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В субботу, 4 октября, состоялся матч восьмого тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Валенсией».

Поединок проходил на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Хозяева поля сумели добыть победу со счетом 2:1.

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат провел на поле 68 минут и отличился одним голом – украинцу удался отличный удар в девятку. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру форварда в 7.5 и 7.6 баллов соответственно.

Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал вратарь хозяев поля Пауло Гассанига – на его счету 5 сейвов и оценка 8.0. WhoScred выделил автора победного гола «Жироны» Арнау Мартинеса, оценив его игру в 7.6 баллов.

По теме:
Мичел оценил матч Жироны против Валенсии, где Ванат забил шедевр
ФОТО. Ла Лига отреагировала на шедевр Ваната, который принес Жироне победу
Денис ПОПОВ: «Это была ключевая единица. Нет качественной замены»
Владислав Ванат Жирона - Валенсия Жирона Валенсия Арнау Мартинес Пауло Гассанига оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Футбол | 04 октября 2025, 10:59 2
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура молодежного чемпионата мира U-20

Интрига исчесла слишком быстро. Полесье разгромило Полтаву
Футбол | 04 октября 2025, 19:50 0
Интрига исчесла слишком быстро. Полесье разгромило Полтаву
Интрига исчесла слишком быстро. Полесье разгромило Полтаву

Житомирская команда одержала уверенную победу

Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Бокс | 04.10.2025, 08:16
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
Футбол | 04.10.2025, 12:51
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Футбол | 04.10.2025, 07:39
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
02.10.2025, 18:23 36
Футбол
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21 1
Бокс
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 133
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 15
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем