Стала известна оценка Ваната за супергол в ворота Валенсии

В субботу, 4 октября, состоялся матч восьмого тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Валенсией».

Поединок проходил на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.

Хозяева поля сумели добыть победу со счетом 2:1.

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат провел на поле 68 минут и отличился одним голом – украинцу удался отличный удар в девятку. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру форварда в 7.5 и 7.6 баллов соответственно.

Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал вратарь хозяев поля Пауло Гассанига – на его счету 5 сейвов и оценка 8.0. WhoScred выделил автора победного гола «Жироны» Арнау Мартинеса, оценив его игру в 7.6 баллов.