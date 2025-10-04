Луис ЭНРИКЕ: «Не знаю, стоит ли вдаваться в детали. Сложно объяснить»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал ситуацию с вызовом травмированных футболистов в состав национальной сборной.

Два ключевых игрока клуба, Хвича Кварацхелия и Жоау Невеш, получили вызов в сборную, хотя оба футболиста не играют за ПСЖ из-за травм.

– Невеш и Кварацхелия травмированы, но вызваны в сборные. Это проблема?

– Не знаю, стоит ли вдаваться в детали. Мне трудно объясняться на французском. Я всегда думаю о здоровье своих игроков и стараюсь избегать любых рисков. Никем не хочу рисковать.

Мы думали, что Невеш сможет сыграть за команду, но он снова получил травму. Я не хочу рисковать – это очень важно. После этого я понимаю тренеров сборных, потому что сам когда-то был в их роли. Все тренеры стараются действовать одинаково. Мне больше нечего добавить, – сказал Энрике.