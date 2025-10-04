ПСЖ обновил информацию о состоянии Дембеле, Кварацхелии и других игроков

ПСЖ на своем официальном сайте обновил информацию о состоянии здоровья игроков, находящихся в лазарете.

В ближайшем выездном матче против «Лилля» главный тренер парижан Луис Энрике не сможет рассчитывать на шестерых ключевых футболистов – Усмана Дембеле, Жоау Невеша, Дезире Дуе, Маркиньоса, Фабиана Руиса и Хвичу Кварацхелию, который выбыл из-за дискомфорта в задней части бедра.

Все травмированные игроки находятся на стадии восстановления, однако точные сроки их возвращения пока не сообщаются.

Единственным футболистом, проходящим реабилитацию за пределами Франции, является Дембеле – новоиспеченный обладатель Золотого мяча восстанавливается в Катаре, где готовится к возвращению на поле.

Матч седьмого тура Лиги 1 между клубами «Лилль» и ПСЖ состоится 5 октября, начало в 21:45.