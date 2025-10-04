ПСЖ не против заполучить звездного защитника Барселоны

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
04 октября 2025, 15:29 | Обновлено 04 октября 2025, 15:35
Известны некоторые детали продолжения карьеры Эрика Гарсии

Известны некоторые детали продолжения карьеры защитника «Барселоны» Эрика Гарсии.

Как передает издание Sport.es, переговоры о продлении соглашения 24-летнего игрока с сине-гранатовыми затянулись, поскольку руководство каталонского клуба было сфокусировано на других игроках.

Издание не сообщает, о ком конкретно идет речь, но предполагается, что о футболистах, у которых сроки действия контрактов подходят к окончанию.

Трудовое соглашение Гарсии истекает в конце лета 2026 года, и «парижане» внимательно наблюдают за ситуацией Эрика. Сам испанец больше склоняется к продлению контракта с сине-гранатовыми.

В нынешнем сезоне футболист сыграл в девяти матчах, в которых отметился одним голом.

Ранее стало известно, что «Реал» проявляет активный интерес к португальскому хавбеку «ПСЖ» Витинье. «Сливочные» готовы отдать за звездного футболиста 90 миллионов евро.

Оксана Баландина Источник: Sport.es
