ПСЖ не против заполучить звездного защитника Барселоны

Известны некоторые детали продолжения карьеры защитника «Барселоны» Эрика Гарсии.

Как передает издание Sport.es, переговоры о продлении соглашения 24-летнего игрока с сине-гранатовыми затянулись, поскольку руководство каталонского клуба было сфокусировано на других игроках.

Издание не сообщает, о ком конкретно идет речь, но предполагается, что о футболистах, у которых сроки действия контрактов подходят к окончанию.

Трудовое соглашение Гарсии истекает в конце лета 2026 года, и «парижане» внимательно наблюдают за ситуацией Эрика. Сам испанец больше склоняется к продлению контракта с сине-гранатовыми.

В нынешнем сезоне футболист сыграл в девяти матчах, в которых отметился одним голом.

Ранее стало известно, что «Реал» проявляет активный интерес к португальскому хавбеку «ПСЖ» Витинье. «Сливочные» готовы отдать за звездного футболиста 90 миллионов евро.