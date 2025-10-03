Реал дает колоссальную сумму за одного из лучших игроков планеты

Мадридский «Реал» продолжает интересоваться португальским полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Витиньей, сообщает испанский веб-портал Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб готов предложить за трансфер 25-летнего футболиста 90 миллионов евро. Эта сумма, якобы, будет действовать в его контракте как клаусула, начиная с лета 2026 года.

В сезоне 2025/26 Витинья провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Витинья стал одним из лучших футболистов прошедшей кампании, заняв третье место в голосовании на Золотой мяч 2025.