Турция
04 октября 2025, 13:55 | Обновлено 04 октября 2025, 14:31
Украинец обсудил с наставником Трабзонспора свое будущее в турецком клубе

Даниил Сикан был недоволен недостатком игрового времени и отношением Фатиха Текке

Украинец обсудил с наставником Трабзонспора свое будущее в турецком клубе
Getty Images/Global Images Ukraine.

Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Фатих Текке и украинский форвард Даниил Сикан встретились после матча с «Кайсериспором», чтобы обсудить личные проблемы.

24-летний футболист был недоволен отношением наставника и недостатком игрового времени, поэтому планировал во время летнего трансферного окна покинуть турецкий клуб. Текке сообщил о своей позиции:

«Мы провели серьезный разговор с Сиканом, в ходе которого обсудили последние проблемы. Нам удалось достичь компромисса. Я честно признался, что Даниил иногда думает слишком быстро на футбольном поле, иногда – слишком медленно.

Мы обсудили шаги, которые помогут это исправить. Он уже очень профессионально и серьезно относится к тренировкам, не создавая никому лишних неудобств. Он очень сильно любит футбол, но он слишком молод. Я ищу возможность предоставит игровое время Даниилу. Его моменты обязательно придут», – сообщил тренер.

Сикан перебрался в чемпионат Турции в январе из донецкого «Шахтера» за шесть миллионов евро. Украинский форвард подписал контракт с «бордово-синими» до июня 2029 года. В нынешнем сезоне Даниил провел шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: Günebakış Haber
