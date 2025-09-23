Украинский футболист Трабзонспора недоволен своим положением в команде

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан недоволен отношением главного тренера команды Фатиха Текке и ограниченным количеством игрового времени в официальных матчах.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел четыре матча, в которых сыграл в общей сложности всего 64 минуты и не сумел отличиться результативными действиями. Сикан пропустил матч с «Фенербахче» из-за травмы, а в последней встречи против «Газиантепа» остался на скамейке запасных.

По информации турецких СМИ, 24-летний игрок разочарован решением наставника «бордово-синих» – Текке не рассчитывает на футболиста, однако во время трансферного окна запретил продавать украинца в «Коджаэлиспор», который планировал подписать Даниила.

Такое поведение тренера вызывает удивление не только в игрока, но и болельщиков «Трабзонспора». Фанаты призывают тренерский штаб больше доверять форварду, которого подписали в январе за внушительные для клуба шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне Сикан сыграл в 18 матчах, где записал на свой счет четыре забитых мяча и два ассиста. Контракт украинца действует до июня 2029 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.