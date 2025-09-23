Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский футболист Трабзонспора недоволен своим положением в команде
Турция
23 сентября 2025, 11:01 |
668
0

Украинский футболист Трабзонспора недоволен своим положением в команде

Даннил Сикан провел на поле всего 64 минуты за шесть туров чемпионата Турции

23 сентября 2025, 11:01 |
668
0
Украинский футболист Трабзонспора недоволен своим положением в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан недоволен отношением главного тренера команды Фатиха Текке и ограниченным количеством игрового времени в официальных матчах.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел четыре матча, в которых сыграл в общей сложности всего 64 минуты и не сумел отличиться результативными действиями. Сикан пропустил матч с «Фенербахче» из-за травмы, а в последней встречи против «Газиантепа» остался на скамейке запасных.

По информации турецких СМИ, 24-летний игрок разочарован решением наставника «бордово-синих» – Текке не рассчитывает на футболиста, однако во время трансферного окна запретил продавать украинца в «Коджаэлиспор», который планировал подписать Даниила.

Такое поведение тренера вызывает удивление не только в игрока, но и болельщиков «Трабзонспора». Фанаты призывают тренерский штаб больше доверять форварду, которого подписали в январе за внушительные для клуба шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне Сикан сыграл в 18 матчах, где записал на свой счет четыре забитых мяча и два ассиста. Контракт украинца действует до июня 2029 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.

По теме:
Галатасарай с голом Икарди одолел Коньяспор
Победная серия Галатасарая в чемпионате Турции достигла 14 матчей
Три клуба провели переговоры с Реалом о переходе Лунина. Известен результат
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Даниил Сикан Фатих Текке
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дембеле и Ямаль встретились после церемонии ЗМ. Известно, о чем говорили
Футбол | 23 сентября 2025, 10:27 0
Дембеле и Ямаль встретились после церемонии ЗМ. Известно, о чем говорили
Дембеле и Ямаль встретились после церемонии ЗМ. Известно, о чем говорили

Испанский вундеркинд поздравил француза с победой и завоеванием престижной награды

Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23 сентября 2025, 07:35 4
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу

Бельгиец требует перемен у Винисиуса Жуниора

Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Футбол | 23.09.2025, 08:25
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Футбол | 23.09.2025, 07:08
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Александр КАРАВАЕВ: «Снова в конце допускаем детские ошибки»
Футбол | 23.09.2025, 05:25
Александр КАРАВАЕВ: «Снова в конце допускаем детские ошибки»
Александр КАРАВАЕВ: «Снова в конце допускаем детские ошибки»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
21.09.2025, 17:20
Волейбол
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 7
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
21.09.2025, 17:43
Волейбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 26
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем