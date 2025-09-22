Гол Асенсио не спас. Фенербахче не смог победить Касимпашу

21 и 22 сентября были сыграны матчи 6-го тура чемпионата Турции.

«Фенербахче» гостил у клуба «Касимпаша». Уже на 3-й минуте первый мяч за «Фенербахче» забил Марко Асенсио. Дальше казалось, что гости спокойно смогут победить, ведь на 45-й минуте был удален полузащитник хозяев поля – Кафу.

Во втором тайме игроки «Касимпаши» смогли сравнять счет в матче, несмотря на игру в меньшинстве. На 64-й минуте забил гол Харис Хайрадинович. На большее команды не наиграли (1:1).

С таким же счетом завершилось еще 5 матчей. Вничью 1:1 сыграли: «Антальяспор» – «Кайщериспор», «Истанбул» – «Аланьяспор», «Антальяспор» – «Кайсериспор», Коджаэлиспор – Ризеспор и Трабзонспор – Газиантеп.

«Герчлербирлиги» минимально победил «Эюспор» (1:0), за который играет украинец Тарас Степаненко, а «Самсунспор» одержал волевую победу над «Карагумрюком» (3:2)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Турции 6-й тур

21 сентября

Генчлербирлиги – Эюспор – 1:0

Гол: Тонгя, 36

Антальяспор – Кайсериспор – 1:1

Голы: Джикия, 52 – Бенеш, 90+2

Трабзонспор – Газиантеп – 1:1

Голы: Онуачу, 70 – Родригес, 39

22 сентября

Касимпаша – Фенербахче – 1:1

Голы: Хайрадинович, 64 – Асенсио, 3

Удаление: Кафу, 45

Истанбул – Аланьяспор – 1:1

Голы: Шомуродов, 29 – Огунду, 52

Коджаэлиспор – Ризеспор – 1:1

Голы: Петкович, 45+13 (пенальти) – Олавоин, 45+1

Самсунспор – Карагюмрюк – 3:2

Голы: Чинар, 52 (автогол), Ндиае, 54, Мусаба, 90+3, – Шатка, 31, Фофана, 81