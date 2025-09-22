Гол Асенсио не спас. Фенербахче не смог победить Касимпашу
В турецкой лиге были сыграны матчи 6-го тура
21 и 22 сентября были сыграны матчи 6-го тура чемпионата Турции.
«Фенербахче» гостил у клуба «Касимпаша». Уже на 3-й минуте первый мяч за «Фенербахче» забил Марко Асенсио. Дальше казалось, что гости спокойно смогут победить, ведь на 45-й минуте был удален полузащитник хозяев поля – Кафу.
Во втором тайме игроки «Касимпаши» смогли сравнять счет в матче, несмотря на игру в меньшинстве. На 64-й минуте забил гол Харис Хайрадинович. На большее команды не наиграли (1:1).
С таким же счетом завершилось еще 5 матчей. Вничью 1:1 сыграли: «Антальяспор» – «Кайщериспор», «Истанбул» – «Аланьяспор», «Антальяспор» – «Кайсериспор», Коджаэлиспор – Ризеспор и Трабзонспор – Газиантеп.
«Герчлербирлиги» минимально победил «Эюспор» (1:0), за который играет украинец Тарас Степаненко, а «Самсунспор» одержал волевую победу над «Карагумрюком» (3:2)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат Турции 6-й тур
21 сентября
Генчлербирлиги – Эюспор – 1:0
Гол: Тонгя, 36
Антальяспор – Кайсериспор – 1:1
Голы: Джикия, 52 – Бенеш, 90+2
Трабзонспор – Газиантеп – 1:1
Голы: Онуачу, 70 – Родригес, 39
22 сентября
Касимпаша – Фенербахче – 1:1
Голы: Хайрадинович, 64 – Асенсио, 3
Удаление: Кафу, 45
Истанбул – Аланьяспор – 1:1
Голы: Шомуродов, 29 – Огунду, 52
Коджаэлиспор – Ризеспор – 1:1
Голы: Петкович, 45+13 (пенальти) – Олавоин, 45+1
Самсунспор – Карагюмрюк – 3:2
Голы: Чинар, 52 (автогол), Ндиае, 54, Мусаба, 90+3, – Шатка, 31, Фофана, 81
События матча
