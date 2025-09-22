Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Асенсио не спас. Фенербахче не смог победить Касимпашу
Чемпионат Турции
Самсунспор
21.09.2025 20:00 – FT 3 : 2
Карагюмрюк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
22 сентября 2025, 01:21 | Обновлено 22 сентября 2025, 01:41
17
0

Гол Асенсио не спас. Фенербахче не смог победить Касимпашу

В турецкой лиге были сыграны матчи 6-го тура

22 сентября 2025, 01:21 | Обновлено 22 сентября 2025, 01:41
17
0
Гол Асенсио не спас. Фенербахче не смог победить Касимпашу
Getty Images/Global Images Ukraine

21 и 22 сентября были сыграны матчи 6-го тура чемпионата Турции.

«Фенербахче» гостил у клуба «Касимпаша». Уже на 3-й минуте первый мяч за «Фенербахче» забил Марко Асенсио. Дальше казалось, что гости спокойно смогут победить, ведь на 45-й минуте был удален полузащитник хозяев поля – Кафу.

Во втором тайме игроки «Касимпаши» смогли сравнять счет в матче, несмотря на игру в меньшинстве. На 64-й минуте забил гол Харис Хайрадинович. На большее команды не наиграли (1:1).

С таким же счетом завершилось еще 5 матчей. Вничью 1:1 сыграли: «Антальяспор» – «Кайщериспор», «Истанбул» – «Аланьяспор», «Антальяспор» – «Кайсериспор», Коджаэлиспор – Ризеспор и Трабзонспор – Газиантеп.

«Герчлербирлиги» минимально победил «Эюспор» (1:0), за который играет украинец Тарас Степаненко, а «Самсунспор» одержал волевую победу над «Карагумрюком» (3:2)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Турции 6-й тур

21 сентября

Генчлербирлиги – Эюспор – 1:0

Гол: Тонгя, 36

Антальяспор – Кайсериспор – 1:1

Голы: Джикия, 52 – Бенеш, 90+2

Трабзонспор – Газиантеп – 1:1

Голы: Онуачу, 70 – Родригес, 39

22 сентября

Касимпаша – Фенербахче – 1:1

Голы: Хайрадинович, 64 – Асенсио, 3

Удаление: Кафу, 45

Истанбул – Аланьяспор – 1:1

Голы: Шомуродов, 29 – Огунду, 52

Коджаэлиспор – Ризеспор – 1:1

Голы: Петкович, 45+13 (пенальти) – Олавоин, 45+1

Самсунспор – Карагюмрюк – 3:2

Голы: Чинар, 52 (автогол), Ндиае, 54, Мусаба, 90+3, – Шатка, 31, Фофана, 81

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Мусаба (Самсунспор), асcист Логи Томассон.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Датро Фофана (Карагюмрюк), асcист Сэм Ларссон.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Шериф Ндиайе (Самсунспор), асcист Карло Хольсе.
52’
ГОЛ ! Автогол забил Анил Йигит Чынар (Карагюмрюк).
32’
ГОЛ ! Автогол забил Любомир Шатка (Самсунспор).
По теме:
Украинский защитник получил травму в матче чемпионата. Тренер подтвердил
Ассист от Онана. Известны оценки Зубкова и Батагова за матч с Газиантепом
ФОТО. Футболист сборной Украины сделал роскошный подарок возлюбленной
чемпионат Турции по футболу Генчлербирлиги Эюпспор Антальяспор Кайсериспор Трабзонспор Газиантеп Касымпаша Фенербахче Марко Асенсио Истанбул Башакшехир Аланьяспор Коджаэлиспор Ризеспор Самсунспор Фатих Карагюмрюк
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Футбол | 21 сентября 2025, 09:31 1
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты

Луис мечтает вернуться в «Барселону»

Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Другие виды | 21 сентября 2025, 19:35 7
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ

Украина таки не осталась без наград легкоатлетического чемпионата мира

Барселона – Хетафе – 3:0. Дубль Феррана Торреса. Видео голов и обзор
Футбол | 22.09.2025, 00:59
Барселона – Хетафе – 3:0. Дубль Феррана Торреса. Видео голов и обзор
Барселона – Хетафе – 3:0. Дубль Феррана Торреса. Видео голов и обзор
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Футбол | 21.09.2025, 08:03
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Мартинелли спас ничью. Арсенал и Ман Сити разошлись миром
Футбол | 21.09.2025, 20:40
Мартинелли спас ничью. Арсенал и Ман Сити разошлись миром
Мартинелли спас ничью. Арсенал и Ман Сити разошлись миром
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 1
Бокс
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 3
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
20.09.2025, 03:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем