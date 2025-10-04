ФОТО. Назван лучший игрок матча Украины U-20 проти Парагвая U-20
Даниил Кревсун стал лучшим в поединке 3-го тура молодежного ЧМ
Назван лучший игрок сборной Украины U-20 в матче молодежного чемпионата мира 2025.
3 октября в 23:00 в Сантьяго в 3-м туре Украина U-20 обыграла Парагвай U-20 (2:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голы у команды Дмитрия Михайленко забили Максим Деркач и Матвей Пономаренко.
Лучшим игроком матча назван хавбек Даниил Кревсун.
Сине-желтая команда набрала 7 очков из 9 и вышла в плей-офф с первого места группы.
🏆 ЧМ-2025 U-20. 3-й тур, 3 октября 2025 года, Сантьяго
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1
Гол: Деркач, 46, Пономаренко, 80 – Мино Амарилья, 69
ФОТО. Даниил Кревсун стал лучшим игроком матча Украины U-20 с Парагваем
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий столичного клуба считает, что Шовковский не справляется со своими обязанностями
Олег Саленко считает, что у тренерского штаба много просчетов