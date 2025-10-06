Украина. Премьер лига06 октября 2025, 05:58 |
583
0
Легенда Динамо назвал игрока, из-за которого клуб сейчас потерял миллионы
Иван Яремчук – о Шапаренко
06 октября 2025, 05:58 |
583
0
Легендарный футболист «Динамо» Иван Яремчук высказался об одном из лидеров киевского клуба Николае Шапаренко.
«Шапаренко, который подавал большие надежды, сейчас не всегда попадает в состав. Где-то передержали, не продали вовремя, потеряли немало миллионов от возможного трансфера. Полузащитник, вероятно, ослабил к себе требования. Лучших, к сожалению, нет», – отметил Яремчук.
Ранее сообщалось, что «Динамо» может продать Шапаренко зимой – к полузащитнику проявляют интерес клубы из чемпионатов Греции и Турции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 октября 2025, 06:16 0
Самба Диалло вернулся в клуб
Футбол | 05 октября 2025, 07:56 0
Владислав забил в ворота «Валенсии»
Футбол | 05.10.2025, 23:09
Футбол | 05.10.2025, 09:29
Теннис | 05.10.2025, 15:59
Комментарии 0
Популярные новости
05.10.2025, 08:28 18
05.10.2025, 00:05 3
04.10.2025, 07:05 5
04.10.2025, 15:59 4
04.10.2025, 00:55 37
04.10.2025, 07:39 12
04.10.2025, 00:58 1
04.10.2025, 04:23 1