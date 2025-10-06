Легенда Динамо назвал игрока, из-за которого клуб сейчас потерял миллионы

Легендарный футболист «Динамо» Иван Яремчук высказался об одном из лидеров киевского клуба Николае Шапаренко.

«Шапаренко, который подавал большие надежды, сейчас не всегда попадает в состав. Где-то передержали, не продали вовремя, потеряли немало миллионов от возможного трансфера. Полузащитник, вероятно, ослабил к себе требования. Лучших, к сожалению, нет», – отметил Яремчук.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может продать Шапаренко зимой – к полузащитнику проявляют интерес клубы из чемпионатов Греции и Турции.