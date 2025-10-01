Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 13:56 | Обновлено 01 октября 2025, 14:52
4159
4

Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы

Столичный клуб могут покинуть Денис Попов и Николай Шапаренко

01 октября 2025, 13:56 | Обновлено 01 октября 2025, 14:52
4159
4 Comments
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Киевское «Динамо» зимой может попрощаться с двумя футболистами. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, столичный клуб готовится зимой продать защитника Дениса Попова и полузащитника Николая Шапаренко. К игрокам проявляют интерес клубы из чемпионатов Греции и Турции.

В текущем сезоне Денис Попов провел 7 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Николай Шапаренко провел 13 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» может возглавить экс-тренер «Шахтера».

По теме:
Экс-форвард сборной Украины: «Шахтер должен победить, а Динамо – удивить»
Шахтер согласовал трансфер бразильца с клаусулой в €50 млн, но есть нюанс
Кристал Пэлас отказался тренироваться в Люблине перед матчем с Динамо
Денис Попов Николай Шапаренко Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу чемпионат Греции по футболу
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Футбол | 01 октября 2025, 11:11 4
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу

Начальная стоимость «Днепр-Арены» и тренировочной базы составляет 150 миллионов гривен

Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Футбол | 30 сентября 2025, 17:35 11
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать

«Рух» исчезнет, ​​если вылетит из УПЛ

Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Футбол | 30.09.2025, 22:37
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после поражения от Челси
Футбол | 01.10.2025, 14:39
В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после поражения от Челси
В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после поражения от Челси
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Бокс | 01.10.2025, 04:05
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дар'я Кочуг
Які 4 млн за Шапаренка на Трансфермаркеті. Хоч перевіряйте текст перед публікацією 
Ответить
+2
Serhii P.
продавати, однозначно. Попов вічно травмований, а Шапаренко видав 1-2 непоганих сезони і потух.
Ответить
+1
Перець
обама руками за
Ответить
0
Victor QA
вже давно потрібно від непотріба  позбавитися
Ответить
0
Популярные новости
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
29.09.2025, 23:58 1
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
30.09.2025, 09:19 11
Футбол
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
01.10.2025, 02:45 5
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 3
Бокс
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем