Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Столичный клуб могут покинуть Денис Попов и Николай Шапаренко
Киевское «Динамо» зимой может попрощаться с двумя футболистами. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, столичный клуб готовится зимой продать защитника Дениса Попова и полузащитника Николая Шапаренко. К игрокам проявляют интерес клубы из чемпионатов Греции и Турции.
В текущем сезоне Денис Попов провел 7 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
В текущем сезоне Николай Шапаренко провел 13 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» может возглавить экс-тренер «Шахтера».
