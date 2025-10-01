Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы

Киевское «Динамо» зимой может попрощаться с двумя футболистами. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, столичный клуб готовится зимой продать защитника Дениса Попова и полузащитника Николая Шапаренко. К игрокам проявляют интерес клубы из чемпионатов Греции и Турции.

В текущем сезоне Денис Попов провел 7 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Николай Шапаренко провел 13 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» может возглавить экс-тренер «Шахтера».