В субботу, 4 октября состоится поединок 9-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 13:30.

Буковина

Очень мощный сезон проводит команда Сергея Шищенко. За 8 туров Первой лиги «Буковина» потеряла очки всего два раза – оба из-за ничьих против «Ингульца» и «Агробизнеса» в 2-х стартовых турах. С 20 зачетными пунктами на счету «черно-желтые» занимают 2-ю строчку турнирной таблицы, уступая «Черноморцу» на 2 балла.

В Кубке Украины коллектив победил «Авангард» и «Карпаты» и квалифицировался в 1/8 финала.

Металлист

А вот харьковская команда проводит сезон не слишком уверенно. За 7 первых туров чемпионата клуба удалось одержать лишь 1 победу (против «Металлурга»), дважды сыграть вничью и потерпеть 4 поражения. 5 набранных баллов позволяют «Металлисту» находиться на предпоследней строчке турнирной таблицы на данный момент.

В Кубке Украины также не сложилось – харьковчане покинули турнир из-за поражения против «ЛНЗ» в 1/16 финала.

Личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы сыграли между собой в 4-х официальных поединках. В каждом из них победу с общим счетом 7:3 одержала «Буковина».

Интересные факты

Выигрышная серия «Буковины» длится уже 8 поединков.

«Буковина» забила 18 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший результат среди всех команд.

«Металлист» не сохранил ворота сухими ни в одном из последних 6 поединков.



Прогноз

Я поставлю на победу «Буковины» с форой -1 и коэффициентом 1.5.