Буковина рвется в УПЛ. Команда выиграла седьмой кряду матч

Буковина в матче Первой лиги обыграл Металлист со счетом 2:0 и с 23 очками поднялась в топ-2, уступая двумя пунктами лишь Черноморцу.

Команда Сергея Шищенко начала чемпионат с двух ничейных результатов, однако далее последовали семь кряду побед, что делает Буковину одним из главных на этот момент претендентов на повышение в классе.

Именно такую задачу поставило руководство клуба.

Ранее сегодня выиграли Черноморец и Агробизнес, а Чернигов и Подолье сыграли вничью.

Первая лига. 9-й тур

Буковина – Металлист 2:0

Голы: Подлепенец, 32, Кожушко, 77