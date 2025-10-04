Буковина рвется в УПЛ. Команда выиграла седьмой кряду матч
Очередной жертвой стал Металлист
Буковина в матче Первой лиги обыграл Металлист со счетом 2:0 и с 23 очками поднялась в топ-2, уступая двумя пунктами лишь Черноморцу.
Команда Сергея Шищенко начала чемпионат с двух ничейных результатов, однако далее последовали семь кряду побед, что делает Буковину одним из главных на этот момент претендентов на повышение в классе.
Именно такую задачу поставило руководство клуба.
Ранее сегодня выиграли Черноморец и Агробизнес, а Чернигов и Подолье сыграли вничью.
Первая лига. 9-й тур
Буковина – Металлист 2:0
Голы: Подлепенец, 32, Кожушко, 77
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Диего Арройо не поедет в москву
Диего Арройо получил вызов в сборную Боливии на гостевой матч против россии