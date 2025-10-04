Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буковина рвется в УПЛ. Команда выиграла седьмой кряду матч
Первая лига
Буковина
04.10.2025 13:30 – FT 2 : 0
Металлист
Украина. Первая лига
04 октября 2025, 16:10 | Обновлено 04 октября 2025, 16:29
1

Буковина рвется в УПЛ. Команда выиграла седьмой кряду матч

Очередной жертвой стал Металлист

04 октября 2025, 16:10 | Обновлено 04 октября 2025, 16:29
Буковина рвется в УПЛ. Команда выиграла седьмой кряду матч
ФК Буковина

Буковина в матче Первой лиги обыграл Металлист со счетом 2:0 и с 23 очками поднялась в топ-2, уступая двумя пунктами лишь Черноморцу.

Команда Сергея Шищенко начала чемпионат с двух ничейных результатов, однако далее последовали семь кряду побед, что делает Буковину одним из главных на этот момент претендентов на повышение в классе.

Именно такую задачу поставило руководство клуба.

Ранее сегодня выиграли Черноморец и Агробизнес, а Чернигов и Подолье сыграли вничью.

Первая лига. 9-й тур

Буковина – Металлист 2:0
Голы: Подлепенец, 32, Кожушко, 77

Металлист Харьков Буковина Черновцы Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
