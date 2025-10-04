Буковина – Металлист – 2:0. Победная серия продолжается. Видео голов

В субботу, 4 октября, в Черновцах прошел поединок девятого тура Первой лиги. «Буковина» со счетом 2:0 обыграла харьковский «Металлист».

Поединок проходил в Черновцах в День города. И игроки «Буковины» порадовали своих болельщиков победой.

Счет в матче «Буковина» открыла на 32-й минуте. Мяч в сетку ворот «Металлиста» отправил Евгений Подлепенец.

Во втором тайме подопечные Сергея Шищенко создали несколько моментов для взятия ворот. Но реализовали всего один. Автором гола на 77-й минуте стал Олег Кожушко.

«Буковина» одержала седьмую победу подряд. В турнирной таблице команда идет на втором месте.

Первая лига. 9-й тур, 4 октября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – «Металлист» Харьков – 2:0

Голы: Подлепенец, 32, Кожушко, 77

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча