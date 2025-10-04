Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – Металлист – 2:0. Победная серия продолжается. Видео голов
Первая лига
Буковина
04.10.2025 13:30 – FT 2 : 0
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
04 октября 2025, 17:17 | Обновлено 04 октября 2025, 17:21
121
0

Буковина – Металлист – 2:0. Победная серия продолжается. Видео голов

«Буковина» сделала подарок болельщикам на День города

04 октября 2025, 17:17 | Обновлено 04 октября 2025, 17:21
121
0
Буковина – Металлист – 2:0. Победная серия продолжается. Видео голов
ФК Буковина

В субботу, 4 октября, в Черновцах прошел поединок девятого тура Первой лиги. «Буковина» со счетом 2:0 обыграла харьковский «Металлист».

Поединок проходил в Черновцах в День города. И игроки «Буковины» порадовали своих болельщиков победой.

Счет в матче «Буковина» открыла на 32-й минуте. Мяч в сетку ворот «Металлиста» отправил Евгений Подлепенец.

Во втором тайме подопечные Сергея Шищенко создали несколько моментов для взятия ворот. Но реализовали всего один. Автором гола на 77-й минуте стал Олег Кожушко.

«Буковина» одержала седьмую победу подряд. В турнирной таблице команда идет на втором месте.

Первая лига. 9-й тур, 4 октября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – «Металлист» Харьков – 2:0

Голы: Подлепенец, 32, Кожушко, 77

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Буковина).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Буковина).
По теме:
Оболонь – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Обнародованы стартовые составы на матч Полесье – Полтава
ВИДЕО. Оболонь забила курьезный автогол и ответила шикарным дальним ударом
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Металлист Харьков Евгений Подлепенец Олег Кожушко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Футбол | 04 октября 2025, 00:55 37
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай

Подопечные Михайленко вышли в плей-офф юниорского ЧМ с первого места, обыграв «гуарани»

В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
Футбол | 04 октября 2025, 12:51 119
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию

Диего Арройо не поедет в москву

Новая звезда? Юный украинец попал в заявку на матч Байер – Унион
Футбол | 04.10.2025, 16:35
Новая звезда? Юный украинец попал в заявку на матч Байер – Унион
Новая звезда? Юный украинец попал в заявку на матч Байер – Унион
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Бокс | 04.10.2025, 04:23
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Футбол | 04.10.2025, 10:59
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 119
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 133
Футбол
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
02.10.2025, 18:23 36
Футбол
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем