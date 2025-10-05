Сергей ШИЩЕНКО: «Не слежу за рекордами или победными сериями»

В поединке девятого тура Первой лиги «Буковина» на своем поле со счетом 2:0 обыграла харьковский «Металлист». Эта победа стала для команды седьмой подряд. Результат матча прокомментировал наставник «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, прежде всего поздравляем с очередной победой. Сегодня Черновцы отмечают День города. Насколько важно было одержать победу в этот праздничный для нашего города день?

– Хочу всех поздравить с Днем города – болельщиков и жителей Черновцов. Мы понимали, что играем в особый день, что игра будет непростой, но нам было очень важно подарить победу черновчанам. «Металлист» – молодая, очень играющая команда. Впервые в сезоне мы столкнулись с соперником, игравшим с пятью защитниками. Для нас было важно, как мы справимся с их насыщенной обороной. Раскрыть ее было непросто, но мы справились. Мы ожидали, что они будут играть на контратаках при такой схеме, и так оно и вышло. «Металлист» имел несколько опасных моментов у наших ворот благодаря контратакам.

– Сегодня «Буковине» удалось повторить победный рекорд именно в Первой лиге – команда выиграла седьмой матч подряд в чемпионате. Что скажете об этом достижении?

– Честно говоря, я не слежу за рекордами или победными сериями, ведь для нас важна каждая победа. Мы понимаем, куда идем и какая у нас цель. Главное – показывать качественную игру, добиваться результата и побеждать. Сегодня мы это сделали, и я рад за команду и болельщиков.