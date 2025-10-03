В субботу, 4 октября состоится поединок 9-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 11:30.

Чернигов

Новичок чемпионата проводит сезон не слишком удачно. За 6 сыгранных поединков в чемпионате «Чернигов» одержал лишь 1 победу – против «Прикарпатья» со счетом 3:0. Во всех остальных матчах клуб проиграл. С тремя баллами на счету коллектив занимает последнее место турнирной таблицы Первой лиги, однако еще имеет 2 игры в запасе.

В Кубке Украины черниговцы дошли до 1/8 финала. В 1/32 клуб победил «Атлет», а в 1/16 ему была засчитана техническая победа над «Кривбассом» (из-за нарушения криворожцами регламента).

Подолье

Другой аутсайдер лиги также проводит сезон не слишком удачно. За 8 поединков Первой лиги «Подолье» победило только раз – в поединке против «Прикарпатья». Также на счету команды 3 ничьи и 3 поражения. 6 набранных баллов позволяют хмельничанам занимать 12-ю строчку турнирной таблицы чемпионата.

В Кубке Украины «Подолье» вылетело на стадии 1/16 финала, проиграв «Игульцу».

Личные встречи

В общем, клубы встречались между собой в 4-х поединках. У 3-х из них победило «Подолье», еще 1 завершился вничью.

Интересные факты

«Подолье» пропустило 13 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый худший результат среди всех команд.

«Подолье» в текущем сезоне не одержало ни одной выездной победы (если не учитывать серию пенальти). На счету команды 3 поражения и 3 ничьи.

«Чернигов» забил всего 5 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.57.