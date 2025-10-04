Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Боевая ничья. ФК Чернигов разделил очки с хмельницким Подольем
Первая лига
Чернигов
04.10.2025 11:30 – FT 1 : 1
Подолье
Украина. Первая лига
04 октября 2025, 13:47 | Обновлено 04 октября 2025, 14:16
79
0

Боевая ничья. ФК Чернигов разделил очки с хмельницким Подольем

Поединок прошел в Чернигове на стадионе «Чернигов-Арена»

04 октября 2025, 13:47 | Обновлено 04 октября 2025, 14:16
79
0
Боевая ничья. ФК Чернигов разделил очки с хмельницким Подольем
ФК Чернигов

В субботу, 4 октября, в Чернигове прошел поединок девятого тура Первой лиги. ФК «Чернигов» сыграл вничью 1:1 с хмельницким «Подольем».

Перед началом девятого тура ФК «Чернигов» шел на последнем месте турнирной таблицы. Команде хотелось одержать победу перед своими болельщиками.

Но первыми забили гости. На 7-й минуте встречи счет открыл Евгений Профатило.

«Чернигов» отыгрался еще до перерыва. На 43-й минуте Андрей Порохня ударом головой замкнул навес с левого фланга.

Во втором тайме команды не забивали. Матч завершился боевой ничьей.

Первая лига. 9-й тур, 4 октября. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

«Чернигов» – «Подолье» Хмельницкий – 1:1

Голы: Порохня, 43 – Профатило, 7

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Andrey Porokhnya (Чернигов).
7’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Подолье.
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Чернигов Подолье Хмельницкий Андрей Порохня Евгений Профатило
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
