Боевая ничья. ФК Чернигов разделил очки с хмельницким Подольем

В субботу, 4 октября, в Чернигове прошел поединок девятого тура Первой лиги. ФК «Чернигов» сыграл вничью 1:1 с хмельницким «Подольем».

Перед началом девятого тура ФК «Чернигов» шел на последнем месте турнирной таблицы. Команде хотелось одержать победу перед своими болельщиками.

Но первыми забили гости. На 7-й минуте встречи счет открыл Евгений Профатило.

«Чернигов» отыгрался еще до перерыва. На 43-й минуте Андрей Порохня ударом головой замкнул навес с левого фланга.

Во втором тайме команды не забивали. Матч завершился боевой ничьей.

Первая лига. 9-й тур, 4 октября. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

«Чернигов» – «Подолье» Хмельницкий – 1:1

Голы: Порохня, 43 – Профатило, 7

Видеозапись матча

Инфографика