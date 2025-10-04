Боевая ничья. ФК Чернигов разделил очки с хмельницким Подольем
Поединок прошел в Чернигове на стадионе «Чернигов-Арена»
В субботу, 4 октября, в Чернигове прошел поединок девятого тура Первой лиги. ФК «Чернигов» сыграл вничью 1:1 с хмельницким «Подольем».
Перед началом девятого тура ФК «Чернигов» шел на последнем месте турнирной таблицы. Команде хотелось одержать победу перед своими болельщиками.
Но первыми забили гости. На 7-й минуте встречи счет открыл Евгений Профатило.
«Чернигов» отыгрался еще до перерыва. На 43-й минуте Андрей Порохня ударом головой замкнул навес с левого фланга.
Во втором тайме команды не забивали. Матч завершился боевой ничьей.
Первая лига. 9-й тур, 4 октября. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»
«Чернигов» – «Подолье» Хмельницкий – 1:1
Голы: Порохня, 43 – Профатило, 7
