Изаки и Лука Мейреллиш дебютировали за Шахтер в еврокубках

Изаки и Лука Мейреллиш вошли в десятку самых молодых игроков «Шахтера» в еврокубковых турнирах. В матче с «Абердином» (3:2) Лука Мейреллиш дебютировал на международной арене в 18 лет 201 день, заняв 6-ю строчку в юниорском списке горняков, а Изаки - в 18 лет 220 дней, разместившись на 8-й позиции этого рейтинга.

Кроме того, оба бразильца стали первыми футболистами 2007 г. р., сыгравшими за «Шахтер» в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты игроков Шахтера в еврокубках

Возраст Ранг Стадия Игрок Дата Соперник Счет 18 лет 16 дней КК 1/16 Геннадий ЗУБОВ 28.09.1995 Брюгге (д) 1:1 18 лет 30 дней ЛЧ ГТ Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ 07.12.2004 Барселона (д) 2:0 18 лет 50 дней ЛЧ ГТ Георгий СУДАКОВ 21.10.2020 Реал (г) 3:2 18 лет 144 дня ЛЧ ГТ НЕВЕРТОН 25.10.2023 Барселона (г) 1:2 18 лет 153 дня ЛЧ ГТ Богдан ВЬЮННИК 21.10.2020 Реал (г) 3:2 18 лет 201 день ЛК ОТ ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ 02.10.2025 Абердин (г) 3:2 18 лет 211 дней ЛЕ 1/16 Кевин КЕЛСИ 23.02.2023 Ренн (г) 1:2 18 лет 220 дней ЛК ОТ ИЗАКИ 02.10.2025 Абердин (г) 3:2 18 лет 224 дня ЛЧ ГТ Даниил СИКАН 26.11.2019 Манчестер Сити (г) 1:1 18 лет 290 дней ЛЧ КР2 Чиприан МАРИКА 27.07.2004 Пюник (г) 3:1

Футболисты Шахтера 1997-2007 г .р., первыми сыгравшие в еврокубках

Г. р. Игрок Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1997 МАЙКОН 19.09.2018 ЛЧ ГТ Хоффенхайм (д) 2:2 1998 ДОДО 01.10.2019 ЛЧ ГТ Аталанта (г) 2:1 1999 ФЕРНАНДУ 02.10.2018 ЛЧ ГТ Лион (г) 2:2 2000 МАРКОС АНТОНИУ 18.09.2019 ЛЧ ГТ Манчестер Сити (д) 0:3 2001 Данила СИКАН 26.11.2019 ЛЧ ГТ Манчестер Сити (г) 1:1 2002 Георгий СУДАКОВ 21.10.2020 ЛЧ ГТ Реал (г) 3:2 2003 Олег ОЧЕРЕТЬКО 14.09.2022 ЛЧ ГТ Селтик (д) 1:1 2004 Кевин КЕЛСИ 23.02.2023 ЛЕ 1/16 Ренн (г) 1:2 2005 НЕВЕРТОН 25.10.2023 ЛЧ ГТ Барселона (г) 1:2 2006 КАУАН ЭЛИАС 10.07.2025 ЛЕ КР1 Ильвес (д) 6:0 2007 ИЗАКИ 02.10.2025 ЛК ОТ Абердин (г) 3:2 ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ 02.10.2025 ЛК ОТ Абердин (г) 3:2

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.