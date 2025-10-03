Изаки и Лука Мейреллиш дебютировали за Шахтер в еврокубках
18-летние бразильцы стали первыми футболистами 2007 г. р., сыгравшими за горняков в еврокубках
Изаки и Лука Мейреллиш вошли в десятку самых молодых игроков «Шахтера» в еврокубковых турнирах. В матче с «Абердином» (3:2) Лука Мейреллиш дебютировал на международной арене в 18 лет 201 день, заняв 6-ю строчку в юниорском списке горняков, а Изаки - в 18 лет 220 дней, разместившись на 8-й позиции этого рейтинга.
Кроме того, оба бразильца стали первыми футболистами 2007 г. р., сыгравшими за «Шахтер» в еврокубках.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние дебюты игроков Шахтера в еврокубках
|
Возраст
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 16 дней
|
КК
|
1/16
|
Геннадий ЗУБОВ
|
28.09.1995
|
Брюгге (д)
|
1:1
|
18 лет 30 дней
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
07.12.2004
|
Барселона (д)
|
2:0
|
18 лет 50 дней
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Георгий СУДАКОВ
|
21.10.2020
|
Реал (г)
|
3:2
|
18 лет 144 дня
|
ЛЧ
|
ГТ
|
НЕВЕРТОН
|
25.10.2023
|
Барселона (г)
|
1:2
|
18 лет 153 дня
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Богдан ВЬЮННИК
|
21.10.2020
|
Реал (г)
|
3:2
|
18 лет 201 день
|
ЛК
|
ОТ
|
ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ
|
02.10.2025
|
Абердин (г)
|
3:2
|
18 лет 211 дней
|
ЛЕ
|
1/16
|
Кевин КЕЛСИ
|
23.02.2023
|
Ренн (г)
|
1:2
|
18 лет 220 дней
|
ЛК
|
ОТ
|
ИЗАКИ
|
02.10.2025
|
Абердин (г)
|
3:2
|
18 лет 224 дня
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Даниил СИКАН
|
26.11.2019
|
Манчестер Сити (г)
|
1:1
|
18 лет 290 дней
|
ЛЧ
|
КР2
|
Чиприан МАРИКА
|
27.07.2004
|
Пюник (г)
|
3:1
Футболисты Шахтера 1997-2007 г .р., первыми сыгравшие в еврокубках
|
Г. р.
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1997
|
МАЙКОН
|
19.09.2018
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Хоффенхайм (д)
|
2:2
|
1998
|
ДОДО
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Аталанта (г)
|
2:1
|
1999
|
ФЕРНАНДУ
|
02.10.2018
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Лион (г)
|
2:2
|
2000
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
18.09.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манчестер Сити (д)
|
0:3
|
2001
|
Данила СИКАН
|
26.11.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манчестер Сити (г)
|
1:1
|
2002
|
Георгий СУДАКОВ
|
21.10.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал (г)
|
3:2
|
2003
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
14.09.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Селтик (д)
|
1:1
|
2004
|
Кевин КЕЛСИ
|
23.02.2023
|
ЛЕ
|
1/16
|
Ренн (г)
|
1:2
|
2005
|
НЕВЕРТОН
|
25.10.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона (г)
|
1:2
|
2006
|
КАУАН ЭЛИАС
|
10.07.2025
|
ЛЕ
|
КР1
|
Ильвес (д)
|
6:0
|
2007
|
ИЗАКИ
|
02.10.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Абердин (г)
|
3:2
|
|
ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ
|
02.10.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Абердин (г)
|
3:2
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединки состоятся 10 и 13 октября
Бывший нападающий столичного клуба считает, что Александр Шовковский не справляется со своими обязан