Изаки и Лука Мейреллиш дебютировали за Шахтер в еврокубках

Лига конференций
03 октября 2025, 14:35 | Обновлено 03 октября 2025, 15:05
18-летние бразильцы стали первыми футболистами 2007 г. р., сыгравшими за горняков в еврокубках

ФК Шахтер. Изаки

Изаки и Лука Мейреллиш вошли в десятку самых молодых игроков «Шахтера» в еврокубковых турнирах. В матче с «Абердином» (3:2) Лука Мейреллиш дебютировал на международной арене в 18 лет 201 день, заняв 6-ю строчку в юниорском списке горняков, а Изаки - в 18 лет 220 дней, разместившись на 8-й позиции этого рейтинга.

Кроме того, оба бразильца стали первыми футболистами 2007 г. р., сыгравшими за «Шахтер» в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты игроков Шахтера в еврокубках

Возраст

Ранг

Стадия

Игрок

Дата

Соперник

Счет

18 лет 16 дней

КК

1/16

Геннадий ЗУБОВ

28.09.1995

Брюгге (д)

1:1

18 лет 30 дней

ЛЧ

ГТ

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

07.12.2004

Барселона (д)

2:0

18 лет 50 дней

ЛЧ

ГТ

Георгий СУДАКОВ

21.10.2020

Реал (г)

3:2

18 лет 144 дня

ЛЧ

ГТ

НЕВЕРТОН

25.10.2023

Барселона (г)

1:2

18 лет 153 дня

ЛЧ

ГТ

Богдан ВЬЮННИК

21.10.2020

Реал (г)

3:2

18 лет 201 день

ЛК

ОТ

ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ

02.10.2025

Абердин (г)

3:2

18 лет 211 дней

ЛЕ

1/16

Кевин КЕЛСИ

23.02.2023

Ренн (г)

1:2

18 лет 220 дней

ЛК

ОТ

ИЗАКИ

02.10.2025

Абердин (г)

3:2

18 лет 224 дня

ЛЧ

ГТ

Даниил СИКАН

26.11.2019

Манчестер Сити (г)

1:1

18 лет 290 дней

ЛЧ

КР2

Чиприан МАРИКА

27.07.2004

Пюник (г)

3:1

Футболисты Шахтера 1997-2007 г .р., первыми сыгравшие в еврокубках

Г. р.

Игрок

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1997

МАЙКОН

19.09.2018

ЛЧ

ГТ

Хоффенхайм (д)

2:2

1998

ДОДО

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Аталанта (г)

2:1

1999

ФЕРНАНДУ

02.10.2018

ЛЧ

ГТ

Лион (г)

2:2

2000

МАРКОС АНТОНИУ

18.09.2019

ЛЧ

ГТ

Манчестер Сити (д)

0:3

2001

Данила СИКАН

26.11.2019

ЛЧ

ГТ

Манчестер Сити (г)

1:1

2002

Георгий СУДАКОВ

21.10.2020

ЛЧ

ГТ

Реал (г)

3:2

2003

Олег ОЧЕРЕТЬКО

14.09.2022

ЛЧ

ГТ

Селтик (д)

1:1

2004

Кевин КЕЛСИ

23.02.2023

ЛЕ

1/16

Ренн (г)

1:2

2005

НЕВЕРТОН

25.10.2023

ЛЧ

ГТ

Барселона (г)

1:2

2006

КАУАН ЭЛИАС

10.07.2025

ЛЕ

КР1

Ильвес (д)

6:0

2007

ИЗАКИ

02.10.2025

ЛК

ОТ

Абердин (г)

3:2

ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ

02.10.2025

ЛК

ОТ

Абердин (г)

3:2

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.

