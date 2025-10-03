Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
03 октября 2025, 14:17 | Обновлено 03 октября 2025, 14:18
Дулуб объяснил фейл с заменой Михавка: «Интересное решение Шовковского»

Олег Дулуб не понял решение Александра Шовковского

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

20-летний центральный защитник киевского Динамо Тарас Михавко вынужденно покинул поле в матче первого тура Лиги конференций 2025/26 против Кристал Пелас (0:2)

В середине первого тайма игрок соперников ударил головой Михавко во время борьбы. Тарас сначала продолжил игру, но на его лбу уже появилась шишка. Динамо успело пропустить на 31-й минуте во время того, как играло вдесятером из-за потери Михавка. Ворота украинской команды поразил Даниэль Муньос.

Эту ситуацию объяснил известный тренер Олег Дулуб, признавшийся, что его удивило решение наставника киевлян Александра Шовковского.

– Как вам стартовые 30 минут в исполнении «Динамо» до замены Михавко? Можно ли отметить их в положительном плане?

– Выбор состава и схемы действительно хорошо наложился на формацию «Пелес». Возможно, как раз за счет этого "Динамо" неплохо сыграло первые 30 минут до пропущенного гола.

- Считаете ли вы задержку с заменой Михавко переломным моментом?

– Наверное, да. Почти десять минут играли вдесятером. Но это все равно несчастный случай, потому что ситуацию с Тарасом трудно было спрогнозировать. Такая травма… Падение надо было быстро реагировать.

10 минут без центрбека – и мяч забили, когда по диагонали было не три центрбека, а два. Будь все на поле, то на дальней стойке играл бы один из центральных защитников по мячу. Тиаре или Михавко – а получилось, что Дубинчак, который и в росте, и позиционно проиграл.

Когда 0:1 – уже другая история начинается. Но до гола в плане атлетизма и скорости "Динамо" этот промежуток не проиграло.

– Вопрос к вам как к тренеру – насколько в ситуации с Михавко реально быстрее среагировать тренерскому штабу?

– Это считается несчастным случаем. Обычно запасные идут разминаться с 30-й минуты, а тут момент случился раньше. Но раз такая ситуация произошла, а он еще 2-3 минуты двигался по полю, то нужно было уже готовить защитника. Эти 10 минут для замены – это очень долго. Была игра на равных, а при минусе один «Пелес» реализовал количественное преимущество.

После гола Шовковский уже другое решение принял, оно тоже интересно – не защитник вместо защитника, а Волошин, из-за чего Дубинчак опустился чуть ниже, – сказал Дулуб.

Олег Вахоцкий
