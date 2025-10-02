ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил быструю замену Тараса Михавко в матче против «Кристал Пэлас».

К сожалению, игрок, которого мы планировали выпускать, был совершенно не готов. Поэтому все происходило так долго. И это сыграло с нами злую шутку.

А после пропущенного мяча мы изменили тактическую схему. То, что мы планировали сделать позже, пришлось делать в тот момент.

«Динамо» и «Кристал Пэлас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.