Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
Украина. Первая лига
02 октября 2025, 23:04 | Обновлено 02 октября 2025, 23:20
2834
4

ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»

Тренер объяснил замену Михавко в матче с Кристал Пэлас

02 октября 2025, 23:04 | Обновлено 02 октября 2025, 23:20
2834
4 Comments
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил быструю замену Тараса Михавко в матче против «Кристал Пэлас».

К сожалению, игрок, которого мы планировали выпускать, был совершенно не готов. Поэтому все происходило так долго. И это сыграло с нами злую шутку.

А после пропущенного мяча мы изменили тактическую схему. То, что мы планировали сделать позже, пришлось делать в тот момент.

«Динамо» и «Кристал Пэлас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.

По теме:
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Тренер Кристал Пэлас рассказал, удивило ли его Динамо в матче еврокубка
Динамо в 20-й раз начало основной раунд еврокубков с поражения
Динамо Киев Кристал Пэлас Александр Шовковский Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас Тарас Михавко
Дмитрий Олейник Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Футбол | 02 октября 2025, 21:43 97
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас

Киевляне неудачно начинают свои выступления в Лиге конференций

Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор
Футбол | 02 октября 2025, 23:59 1
Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор
Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги конференций

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Футбол | 02.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Футбол | 02.10.2025, 13:43
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Футбол | 02.10.2025, 08:23
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfkbvj
Він реально дебіл чи всіх за таких рахує??? Ти тренер, бля, як в тебе гравці не готові ЗОВСІМ!!! вийти на поле, придурок??? Травма на 29, а гол на 31, якраз майже з його зони, хоча б когось випустив для кількості, баран, мля тупий!!!
Ответить
+2
vbrjkf
Як таке можливо - гравець сидить на лаві запасних і не готовий вийти на поле !?       
Ответить
+2
Spaceman
Да уж..Ох і тормоз..
Ответить
0
Весняна Сова
Те що й казав СаШо плановув випустити Захарченка , щоб продовжити грати а 3 центральних. Рипасвся , поки туди -сюди й довелося повертатися на рідну схему
Ответить
0
Популярные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 13
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 34
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 5
Бокс
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем