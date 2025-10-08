Йожеф САБО: «Он не согласится тренировать Динамо»

Бывший тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему такие легенды как Олег Блохин, Алексей Михайличенко и Леонид Буряк не согласятся возглавить киевский клуб.

«Не думаю, что Блохин, Михайличенко или Буряк согласятся возглавить Динамо. Идти тушить пожар? Не вижу кандидата, который мог бы достойно заменить Шовковского. Саше нужно сейчас самому разобраться, что к чему», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Александра Шовковского за решение не отпускать в сборную Украины на юношеский чемпионат мира защитника Тараса Михавко.