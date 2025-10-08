Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Он не согласится тренировать Динамо»
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 00:02 |
Йожеф САБО: «Он не согласится тренировать Динамо»

Экс-наставник киевлян считает, что бывшие легенды клуба не согласятся возглавить «Динамо»

Йожеф САБО: «Он не согласится тренировать Динамо»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему такие легенды как Олег Блохин, Алексей Михайличенко и Леонид Буряк не согласятся возглавить киевский клуб.

«Не думаю, что Блохин, Михайличенко или Буряк согласятся возглавить Динамо. Идти тушить пожар? Не вижу кандидата, который мог бы достойно заменить Шовковского. Саше нужно сейчас самому разобраться, что к чему», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Александра Шовковского за решение не отпускать в сборную Украины на юношеский чемпионат мира защитника Тараса Михавко.

Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Блохин Леонид Буряк
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
luceorius
 Якщо у самого Сабо 4 приходи, то чому він думає, що ніхто не захоче повторити чи навіть перевершити цей рекорд?
Ответить
0
Arera
Та всё нормально Йожеф! Ждём от дырявых пятую подряд ничью... Потом шестую...потом  седьмую..
Ответить
-7
