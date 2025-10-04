Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТРУБИН: «Усик? Есть много людей, которые все достигли, но остановились»
Португалия
ТРУБИН: «Усик? Есть много людей, которые все достигли, но остановились»

Анатолий рассказал о встрече с украинским боксером

ТРУБИН: «Усик? Есть много людей, которые все достигли, но остановились»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин недавно встретился с украинским боксером Александром Усиком и признался, о чем они говорили

«Это было невероятно для меня. У нас схожие мысли, но он более опытен. У него за спиной больше опыта. Он достиг всего. Он хорошо боксирует, и для меня было очень, очень полезно поговорить с ним, понять, что он думал и как он построил свою карьеру и себя.

Как человек, нужно понимать, чего ты хочешь, и всегда стараться быть лучше и лучше. Усик привел много примеров людей, которые чего-то достигают, а потом останавливаются. Всегда нужно самосовершенствоваться, потому что только небо – это предел. Это просто, но это правда», – сказал Трубин.

Анатолий Трубин Александр Усик бокс Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Сообщить об ошибке

