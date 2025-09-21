ФОТО. Трубин встретил Усика на улицах Лиссабона

Вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал в социальной сети Instagram фотографию с украинским абсолютным чемпионом мира – Александром Усиком.

Оба спортсмена встретились на улицах Лиссабона и сделали совместное фото.

До этого Трубин и Усик еще не имели возможности познакомиться, поэтому эта встреча стала для футболиста особенной – он лично пообщался с легендой украинского спорта.

Интересно, что украинский боксер разгуливал по столице Португалии в кофте клуба «Полесье» Житомир. Недавно именно в Лиссабоне Александр принял участие в благотворительном футбольном матче.

«Когда сила и человечность встречаются в одном человеке – это истинное чемпионство. Рад знакомству», – написал Трубин.