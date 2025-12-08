Украинца оценили в 45 млн. Трубин – в топ-5 самых дорогих вратарей мира

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин попал в пятерку самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Возглавил рейтинг итальянец Джанлуиджи Доннарумма, за которым расположились нидерландец Барт Вербрюгген, француз Люка Шевалье и испанец Роберт Санчес. Трубин оказался на пятом месте. Стоимость украинца оценивается в 45,2 млн евро.

Вот как выглядит топ-10 рейтинга самых дорогих вратарей мира по версии CIES:

1. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») – 73,5 млн евро

2. Барт Вербрюгген («Брайтон») – 60,8 млн евро

3. Люка Шевалье («Пари Сен-Жермен») – 59,8 млн евро

4. Роберт Санчес («Челси») – 45,5 млн евро

5. Анатолий Трубин («Бенфика») – 45,2 млн евро

6. Миле Свилар («Рома») – 44 млн евро

7. Гиорги Мамардашвили («Ливерпуль») – 43,1 млн евро

8. Кевин Келлехер («Брентфорд») – 42 млн евро

9. Марко Карнезекки («Аталанта») – 41,9 млн евро

10. Йонас Урбиг («Бавария») – 38,6 млн евро

Ранее Трубина обвинили в голе в ворота «Бенфики» в лиссабонском дерби.