Украинца оценили в 45 млн. Трубин – в топ-5 самых дорогих вратарей мира
Вратарь Бенфики оказался в солидной компании
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин попал в пятерку самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).
Возглавил рейтинг итальянец Джанлуиджи Доннарумма, за которым расположились нидерландец Барт Вербрюгген, француз Люка Шевалье и испанец Роберт Санчес. Трубин оказался на пятом месте. Стоимость украинца оценивается в 45,2 млн евро.
Вот как выглядит топ-10 рейтинга самых дорогих вратарей мира по версии CIES:
- 1. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») – 73,5 млн евро
- 2. Барт Вербрюгген («Брайтон») – 60,8 млн евро
- 3. Люка Шевалье («Пари Сен-Жермен») – 59,8 млн евро
- 4. Роберт Санчес («Челси») – 45,5 млн евро
- 5. Анатолий Трубин («Бенфика») – 45,2 млн евро
- 6. Миле Свилар («Рома») – 44 млн евро
- 7. Гиорги Мамардашвили («Ливерпуль») – 43,1 млн евро
- 8. Кевин Келлехер («Брентфорд») – 42 млн евро
- 9. Марко Карнезекки («Аталанта») – 41,9 млн евро
- 10. Йонас Урбиг («Бавария») – 38,6 млн евро
Ранее Трубина обвинили в голе в ворота «Бенфики» в лиссабонском дерби.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В решающем матче сборная Польши переиграла команду Мексики со счетом 3:1
Тренеру не нужны игроки, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле