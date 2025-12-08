Два игрока Зари могут успеть восстановиться до матча с ЛНЗ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
08 декабря 2025, 22:59
Но самая большая потеря – капитан команды

ФК Заря

Как стало известно Sport.ua, главный тренер «Зари» Виктор Скрипник остался верен себе и после победы над «Карпатами» в 15 туре УПЛ премировал подопечных дополнительным выходным.

По имеющейся информации, луганчане уже начали подготовку к заключительному противостоянию в первой части сезона – с лидером ЛНЗ, которое запланировано на 13 декабря в Черкассах.

Сейчас по индивидуальной программе тренируется только Роман Вантух, который в предыдущем поединке с львовянами повредил приводящую мышцу бедра и был вынужден попросить замену. Травма оказалась несерьезной и Вантух хочет восстановиться к матчу с ЛНЗ. Это очень важно, потому что Роман может надежно сыграть на левом фланге защиты и полузащиты. В текущем сезоне он провел за «Зарю» в чемпионате 11 поединков и стал автором двух голов.

Также в общей группе уже тренировался полузащитник Владислав Вакула, который на прошлой неделе не избежал простудного заболевания и не попал даже в заявку на матч с «Карпатами».

Все же больше всего беспокоит Виктора Скрипника дисквалификация нападающего Филиппа Будковского. Найти равноценную замену капитану будет сложно. Возможно, луганчанам придется отказаться от привычной тактической схемы.

Пока в активе луганской команды 23 очка и она занимает седьмое место в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что автор гола «Зари» в ворота «Карпат» досрочно ушел в отпуск.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
