В Англии арестовали лидера клуба АПЛ, которого хочет Барселона
Даниэль Муньос отсутствовал во время последнего матча Кристал Пэлас
Полиция в центре Лондона арестовала 29-летнего иностранного футболиста клуба Английской Премьер-лиги, сообщает авторитетное издание BBC.
Скорее всего, речь идет о колумбийском фланговом защитнике «Кристал Пэлас» Даниэле Муньосе, который не попал в заявку своей команды на матч последнего тура чемпионата против «Фулгема» (2:1).
Игрок подозревается в нападении и драке. В субботу его арестовали, но отпустили под залог.
В сезоне 2025/26 Даниэль Муньос провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Даниэлем Муньосом интересуется «Барселона».
