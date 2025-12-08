Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа, в котором он забил гол
8 декабря грифоны в 14-м туре Серии А справились с Удинезе, добыв победу со счетом 2:1
Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский узнал свою оценку за матч 14-го тура против команды Удинезе (2:1).
Статистический портал WhoScored поставил украинцу 7.1 балла. Это четвертый лучший показатель среди всех игроков поединка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Малиновский вышел на поле в стартовом составе и провел 76 минут, после чего был заменен на Жуниора Мессиаса. На 34-й Руслан открыл счет в этом противостоянии, реализовав пенальти.
Лучшим игроком встреч был признан автор ассиста в составе Удинезе Руй Модестро – 7.4.
Оценки WhoScored Удинезе – Дженоа (1:2)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай Шапаренко может перейти в «Жирону»
На этот раз команда проиграла Норвегии