Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа, в котором он забил гол
Италия
08 декабря 2025, 22:31 | Обновлено 08 декабря 2025, 22:52
Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа, в котором он забил гол

8 декабря грифоны в 14-м туре Серии А справились с Удинезе, добыв победу со счетом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский узнал свою оценку за матч 14-го тура против команды Удинезе (2:1).

Статистический портал WhoScored поставил украинцу 7.1 балла. Это четвертый лучший показатель среди всех игроков поединка.

Малиновский вышел на поле в стартовом составе и провел 76 минут, после чего был заменен на Жуниора Мессиаса. На 34-й Руслан открыл счет в этом противостоянии, реализовав пенальти.

Лучшим игроком встреч был признан автор ассиста в составе Удинезе Руй Модестро – 7.4.

Оценки WhoScored Удинезе – Дженоа (1:2)

Удинезе – Дженоа – 1:2. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета
Руслан Малиновский забил 29-й гол в Серии А
Даниил Агарков
Даниил Агарков
