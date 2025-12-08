Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа, в котором он забил гол

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский узнал свою оценку за матч 14-го тура против команды Удинезе (2:1).

Статистический портал WhoScored поставил украинцу 7.1 балла. Это четвертый лучший показатель среди всех игроков поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Малиновский вышел на поле в стартовом составе и провел 76 минут, после чего был заменен на Жуниора Мессиаса. На 34-й Руслан открыл счет в этом противостоянии, реализовав пенальти.

Лучшим игроком встреч был признан автор ассиста в составе Удинезе Руй Модестро – 7.4.

Оценки WhoScored Удинезе – Дженоа (1:2)