В Англии уверены, что Шахтер не должен играть в Лиге конференций

Английское издание BBC опубликовало материал о донецком «Шахтере», который в четверг, 2 октября, проведет первый матч в основном этапе Лиги конферениций.

Журналисты удивлены тем фактом, что украинская команда попала в третий по силе европейский турнир и считают, что подопечные Арды Турана должны играть в Лиге чемпионов:

«Шахтер», потерявший свой дом из-за российского вторжения, остается грозным соперником для «Абердина», с которым сыграет свой первый матч в турнире. Честно говоря, все матчи, которые «горняки» играли в течение 10 лет, были выездными. Домашние матчи в еврокубках этого сезона проходят в польском Кракове, более чем в 600 милях от границы с Украиной.

Однако, по сути эта команда должна играть в Лиге чемпионов, учитывая ее уровень. Игроки Шахтера приезжают в Шотландию как один из фаворитов на победу в турнире. Возможно, их заставили переехать и потерять дом, но место донецкой команды на карте украинского и европейского футбола остается неизменным», – подытожили журналисты.

Соперниками «Шахтера» в основном этапе Лиги конференций станут шотландский «Абердин», польская «Легия», исландский «Брейдаблик», ирландский «Шэмрок Роверс», мальтийский «Хамрун» и хорватская «Риека».