Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Англии уверены, что Шахтер не должен играть в Лиге конференций
Лига конференций
02 октября 2025, 21:10 | Обновлено 02 октября 2025, 21:23
751
0

В Англии уверены, что Шахтер не должен играть в Лиге конференций

BBC считает, что место донецкой команды – в Лиге чемпионов

02 октября 2025, 21:10 | Обновлено 02 октября 2025, 21:23
751
0
В Англии уверены, что Шахтер не должен играть в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Английское издание BBC опубликовало материал о донецком «Шахтере», который в четверг, 2 октября, проведет первый матч в основном этапе Лиги конферениций.

Журналисты удивлены тем фактом, что украинская команда попала в третий по силе европейский турнир и считают, что подопечные Арды Турана должны играть в Лиге чемпионов:

«Шахтер», потерявший свой дом из-за российского вторжения, остается грозным соперником для «Абердина», с которым сыграет свой первый матч в турнире. Честно говоря, все матчи, которые «горняки» играли в течение 10 лет, были выездными. Домашние матчи в еврокубках этого сезона проходят в польском Кракове, более чем в 600 милях от границы с Украиной.

Однако, по сути эта команда должна играть в Лиге чемпионов, учитывая ее уровень. Игроки Шахтера приезжают в Шотландию как один из фаворитов на победу в турнире. Возможно, их заставили переехать и потерять дом, но место донецкой команды на карте украинского и европейского футбола остается неизменным», – подытожили журналисты.

Соперниками «Шахтера» в основном этапе Лиги конференций станут шотландский «Абердин», польская «Легия», исландский «Брейдаблик», ирландский «Шэмрок Роверс», мальтийский «Хамрун» и хорватская «Риека».

По теме:
ВИДЕО. Кристал Пэлас остался доигрывать матч ЛК с Динамо в меньшинстве
ФОТО. Ошибка Бражко: лицо и эмоции Шовковского после гола в ворота Динамо
ФОТО. Как Шахтер прибыл на стадион на игру Лиги конференций с Абердином
Лига конференций Абердин - Шахтер Абердин Шахтер Донецк Арда Туран Лига чемпионов
Николай Титюк Источник: BBC
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Футбол | 02 октября 2025, 00:30 5
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо

Украинец отыграл полный матч

Спортврач разнес Динамо за ситуацию с заменой Михавко. Киевляне пропустили
Футбол | 02 октября 2025, 20:48 0
Спортврач разнес Динамо за ситуацию с заменой Михавко. Киевляне пропустили
Спортврач разнес Динамо за ситуацию с заменой Михавко. Киевляне пропустили

Дмитрий Бабелюк подверг критике медицинский и тренерский штаб столичного клуба

Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Футбол | 01.10.2025, 22:46
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Футбол | 02.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Известный тренер спрогнозировал победу Динамо над Кристал Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 14:31
Известный тренер спрогнозировал победу Динамо над Кристал Пэлас
Известный тренер спрогнозировал победу Динамо над Кристал Пэлас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
01.10.2025, 07:10 21
Футбол
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05 1
Бокс
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 34
Футбол
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 9
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем