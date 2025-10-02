Во Франции вынесли вердикт Забарному после ЛЧ и сравнили его с Маркиньосом

Французское издание Footmercato опубликовал материал, в котором оценило игру центральных защитников – Ильи Забарного и Уильяна Пачо – в матче Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» (2:1).

«Вышедшие в стартовом составе в отсутствие Маркиньоса, Забарный и Пачо блестяще сыграли в Испании. Надежные и хладнокровные, эти два молодых центральных защитника сдержали натиск Ямала, Ольмо и Рэшфорда, пройдя свой первый серьезный европейский экзамен вместе с ПСЖ.

После двадцати минут доминирования каталонской команды казалось, что Париж проиграет. Но подопечные Луиса Энрике стиснули зубы и нашли возможность переломить ход матча. Если победа и имеет коллективный характер, то она во многом состоялась благодаря игре двух центральных защитников, которые впервые вышли вместе на игру такого уровня.

Забарный продемонстрировал невероятную статистику: 4 успешных подката, 2 заблокированных удара, 2 выноса и, прежде всего, сейв на линии своих ворот на 14-й минуте против Феррана Торреса. Бывший игрок «Борнмута», хладнокровный и надёжный в единоборствах, поражал своей концентрацией и спокойствием, не допуская фолов и демонстрируя хирургическую точность (96% успешных передач).

В агрессивной обстановке и против престижного соперника Забарный и Пачо блестяще прошли свой первый тест на выносливость, подтвердив, что в отсутствие Маркиньоса не уступают капитану и могут заменить важного игрока», – считает французская пресса.