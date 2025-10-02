Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов

В среду, 1 октября, состоялся матч второго тура Лиги чемпионов, в котором сыграли испанская «Барселона» и французский ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике вырвали победу со счетом 2:1 и продолжают идти без потерь в еврокубках.

В этом противостоянии в составе парижского клуба с первых минут на поле вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который в итоге получил очень высокие оценки от статистических порталов.

Однако, фанаты «Барселоны» остались недовольны игрой 23-летнего футболиста, который, по их мнению, нарушил правила в первом тайме. На 28-й минуте украинец зацепил ногу Эрика Гарсии, после чего защитник упал на газон, требуя пенальти. Главный арбитр Майкл Оливер решил не фиксировать фол после просмотра VAR.

Болельщики испанской команды остались разгневаны из-за игры Забарного в этом эпизоде и дальнейшего решения рефери. Они уверены, что в ворота ПСЖ Оливер ошибочно не назначил пенальти.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. ПСЖ набрал шесть баллов и разместился на третьей позиции в турнирной таблице.