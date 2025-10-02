Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
02 октября 2025, 18:03 |
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов

Болельщики испанского клуба считают, что украинец нарушил правила в собственной штрафной

Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 1 октября, состоялся матч второго тура Лиги чемпионов, в котором сыграли испанская «Барселона» и французский ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике вырвали победу со счетом 2:1 и продолжают идти без потерь в еврокубках.

В этом противостоянии в составе парижского клуба с первых минут на поле вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который в итоге получил очень высокие оценки от статистических порталов.

Однако, фанаты «Барселоны» остались недовольны игрой 23-летнего футболиста, который, по их мнению, нарушил правила в первом тайме. На 28-й минуте украинец зацепил ногу Эрика Гарсии, после чего защитник упал на газон, требуя пенальти. Главный арбитр Майкл Оливер решил не фиксировать фол после просмотра VAR.

Болельщики испанской команды остались разгневаны из-за игры Забарного в этом эпизоде и дальнейшего решения рефери. Они уверены, что в ворота ПСЖ Оливер ошибочно не назначил пенальти.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. ПСЖ набрал шесть баллов и разместился на третьей позиции в турнирной таблице.

Лига чемпионов Барселона ПСЖ Барселона - ПСЖ Илья Забарный Эрик Гарсия
Николай Титюк
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ondu
Фанаты Барсы это вечно ноющие обиженки. Вообще срать на то что там фанаты Барсы думают
Ответить
+1
vbrjkf
Хай вкусять себе за ср...лікоть. Забарний тут при чому? Суддя вирішує, був фол, чи не було.
Ответить
+1
Klubbhead2
Пусть пишут в Спортлото
Ответить
0
AK.228
Это не пенальти явно)) хоть я и за Барсу
Ответить
-1
_9Quantum19_KhM25
Суддя повинен був вказувати на точку у тому епізоді в штрафному ПСЖ. Тому таке собі історичне досягнення у французів. Без допомоги суддів вони б цього досягнення не мали.
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
