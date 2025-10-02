Эрлинг Холанд сыграл свой юбилейный, 50-й матч в Лиге чемпионов.

Это произошло во втором туре, в котором «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Монако» со счетом 2:2.

Норвежский форвард оформил дубль в этой игре. Теперь на счету Холанда 52 гола в 50 матчах Лиги чемпионов.

Эрлинг Холанд в Лиге чемпионов:

«РБ Зальцбург»: 6 матчей, 8 голов

«Боруссия» Дортмунд: 13 матчей, 15 голов

«Манчестер Сити»: 31 матч, 29 голов

Эрлинг Холанд забил уже 15 голов в 8 матчах подряд за клуб и сборную. Также на счету норвежца 3 результативные передачи за этот период.

Результативная серия Эрлинга Холанда:

«Монако» – дубль

«Бернли» – дубль и ассист

«Арсенал» – гол

«Наполи» – гол

«Манчестер Юнайтед» – дубль

Молдова – 5 голов и 2 ассиста

Финляндия – гол

«Брайтон» – гол

Эрик Дайер стал 10-м английским футболистом, забившим гол в Лиге чемпионов 2025/26. Ни одна другая страна не имеет столько авторов забитых мячей в этом сезоне. Кроме Дайера, голы забивали Гарри Кейн (4), Энтони Гордон (3), Маркус Рэшфорд (2), Мейсон Гринвуд, Ллойд Келли, Харви Барнс, Карни Чуквуемека, Коул Палмер и Букайо Сака.

Erling Haaland is looking really dangerous 🔥



He’s now scored in eight consecutive games for club and country ⚽ 😮‍💨 pic.twitter.com/s8Cn9T9r1R — Match of the Day (@BBCMOTD) October 1, 2025