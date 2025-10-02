Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эрлинг Холанд сыграл свой юбилейный 50-й матч в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
02 октября 2025, 11:42 | Обновлено 02 октября 2025, 11:43
Эрлинг Холанд сыграл свой юбилейный 50-й матч в Лиге чемпионов

Сколько голов на счету норвежца в этих матчах?

Эрлинг Холанд сыграл свой юбилейный 50-й матч в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд сыграл свой юбилейный, 50-й матч в Лиге чемпионов.

Это произошло во втором туре, в котором «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Монако» со счетом 2:2.

Норвежский форвард оформил дубль в этой игре. Теперь на счету Холанда 52 гола в 50 матчах Лиги чемпионов.

Эрлинг Холанд в Лиге чемпионов:

  • «РБ Зальцбург»: 6 матчей, 8 голов
  • «Боруссия» Дортмунд: 13 матчей, 15 голов
  • «Манчестер Сити»: 31 матч, 29 голов

Эрлинг Холанд забил уже 15 голов в 8 матчах подряд за клуб и сборную. Также на счету норвежца 3 результативные передачи за этот период.

Результативная серия Эрлинга Холанда:

  • «Монако» – дубль
  • «Бернли» – дубль и ассист
  • «Арсенал» – гол
  • «Наполи» – гол
  • «Манчестер Юнайтед» – дубль
  • Молдова – 5 голов и 2 ассиста
  • Финляндия – гол
  • «Брайтон» – гол

Эрик Дайер стал 10-м английским футболистом, забившим гол в Лиге чемпионов 2025/26. Ни одна другая страна не имеет столько авторов забитых мячей в этом сезоне. Кроме Дайера, голы забивали Гарри Кейн (4), Энтони Гордон (3), Маркус Рэшфорд (2), Мейсон Гринвуд, Ллойд Келли, Харви Барнс, Карни Чуквуемека, Коул Палмер и Букайо Сака.

Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
