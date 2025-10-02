Эрлинг Холанд сыграл свой юбилейный 50-й матч в Лиге чемпионов
Сколько голов на счету норвежца в этих матчах?
Эрлинг Холанд сыграл свой юбилейный, 50-й матч в Лиге чемпионов.
Это произошло во втором туре, в котором «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Монако» со счетом 2:2.
Норвежский форвард оформил дубль в этой игре. Теперь на счету Холанда 52 гола в 50 матчах Лиги чемпионов.
Эрлинг Холанд в Лиге чемпионов:
- «РБ Зальцбург»: 6 матчей, 8 голов
- «Боруссия» Дортмунд: 13 матчей, 15 голов
- «Манчестер Сити»: 31 матч, 29 голов
Эрлинг Холанд забил уже 15 голов в 8 матчах подряд за клуб и сборную. Также на счету норвежца 3 результативные передачи за этот период.
Результативная серия Эрлинга Холанда:
- «Монако» – дубль
- «Бернли» – дубль и ассист
- «Арсенал» – гол
- «Наполи» – гол
- «Манчестер Юнайтед» – дубль
- Молдова – 5 голов и 2 ассиста
- Финляндия – гол
- «Брайтон» – гол
Эрик Дайер стал 10-м английским футболистом, забившим гол в Лиге чемпионов 2025/26. Ни одна другая страна не имеет столько авторов забитых мячей в этом сезоне. Кроме Дайера, голы забивали Гарри Кейн (4), Энтони Гордон (3), Маркус Рэшфорд (2), Мейсон Гринвуд, Ллойд Келли, Харви Барнс, Карни Чуквуемека, Коул Палмер и Букайо Сака.
