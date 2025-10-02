Один выбыл, другой под вопросом: Ливерпуль рассказал о потерях после ЛЧ

Вратарь Алисон Беккер не поможет «Ливерпулю» в гостевом матче Английской Премьер-лиги против лондонского «Челси».

Бразильский голкипер оказался в лазарете после поражения во 2-м туре Лиги чемпионов от «Галатасарая» (0:1). В ближайшее время вратарь пройдет медицинское обследование и узнает степень серьезности своей травмы.

«Когда он ускорился назад, почувствовал что-то. Не могу сказать точно, ведь я не физиотерапевт, но обычно, когда игрок во время рывка чувствует дискомфорт, падает и не возвращается на поле – это плохой знак.

Если мой футболист лежит на газоне, то девять случаев из десяти я опасаюсь худшего – а под «худшим» имею в виду то, что он не может продолжать игру. Именно так произошло с Алисонoм. Обычно в такой ситуации он не сможет сыграть в субботу. Это 99,9%. Я уже сказал, что 100%, но пусть будет 99,9%», – сказал главный тренер команды Арне Слот.

Под вопросом и участие в матче с «Челси» французского нападающего Уго Экитике, который в игре с «Галатасараем» почувствовал дискомфорт на 68-й минуте, пытаясь дотянуться до мяча.

«Ливерпуль» не уточняет характер повреждения форварда, однако после эпизода Уго был вынужден покинуть поле.

«Он почувствовал что-то, когда тянулся за мячом. Думаю, все помнят тот момент, когда мы пытались обострить игру. Тогда на другой половине поля тоже кто-то лежал, поэтому арбитр дал свисток, и я даже не подумал о травме, но Уго ощутил дискомфорт.

После матча всегда трудно оценить – в такие моменты игроки говорят, что не слишком серьезно. Но ходить пешком – это одно, а сделать рывок или ударить по воротам – совсем другое. Он сказал, что не может продолжать, поэтому мы были вынуждены его заменить. Посмотрим, в каком он будет состоянии к выходным», – добавил Слот.

Матч против лондонского «Челси» состоится 4 октября в рамках седьмого тура АПЛ. Начнется игра на «Стемфорд Бридж» в 19:30.