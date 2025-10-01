Пресс-служба Шахтера показала, как донецкая команда добиралась из Львова в Абердин на матч Лиги конференций

2 октября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги конференций сезона 2025/26. Шотландский Абердин примет донецкий Шахтер на домашней арене Питтодри.

Шахтер под руководством Арды Турана в Лиге Европы прошел финский Ильвес (6:0, 0:0) и турецкий Бешикташ (4:2, 2:0).

В Q3 ЛЕ донецкая команда уступила по пенальти греческому Панатинаикосу (0:0, 0:0, пен. 3:4). Затем в Q4 Лиги конференций горняки прошли швейцарский Серветт (1:1, 2:1 д.в.).

ВИДЕО. Как Шахтер добирался из Львова в Абердин на матч Лиги конференций