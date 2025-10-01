Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я не знаю, буду ли играть. Решать главному тренеру»

В четверг, 2 октября, состоится матч первого тура Лиги конференций, в котором сыграют киевское «Динамо» и английский «Кристал Пэлас». За день до этого противостояния вингер «бело-синих» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от важного поединка:

– Завтра вы сыграете с представителем сильнейшей лиги мира. Это вам поможет показать свои лучшие качества или, наоборот, будет на вас давить?

– Мы знаем, против кого будем играть. Конечно, «Кристал Пэлас» показывает качественную, агрессивную игру. Мы просмотрели очень много матчей с участием команды соперника. Знаем ее сильнейшие качества. Однако, прежде всего, нам нужно думать о своей игре, у нас есть свой стиль, свои задачи. Поэтому я уверен, что вышедшие завтра на поле игроки отдадут все силы, чтобы добиться положительного результата.

– Чем вам запомнился вам «Кристалл Пэлас» в те времена, когда выступали в АПЛ в составе «Вест Хэма»?

– Считаю, нет смысла вспоминать, какой «Кристал Пэлас» был тогда. Меняются игроки, сменяются тренеры. Это совершенно разные команды, если сравнивать нынешние времена с теми, когда я выступал в АПЛ.

– В прошлом еврокубковом сезоне «Динамо» выступило неудачно. В этой связи чего ожидаете в целом от завтрашнего матча, какое настроение команды?

– Конечно, мы понимаем, что прошлый сезон был, мягко говоря, не лучшим в плане нашего выступления в еврокубках. Поэтому в этом году мы хотим исправить ситуацию и будем играть только на победу.

– Вы трижды играли против «Кристалл Пэлас». Поможет ли вам это вспомнить уровень АПЛ?

– Это все опыт, который я приобрел за весь период моей карьеры. Опыт помогает каждому человеку в его жизни, это касается не только спорта. Надеюсь, мой опыт поможет мне хорошо сыграть завтра. Не хочу загадывать вперед, смогу ответить на ваш вопрос после окончания игры. Тем более, я не знаю, буду играть – это решать главному тренеру. Но могу сказать одно: каждый футболист должен думать о своей игре, стремиться показывать свои сильнейшие качества, но и думать о командной игре, чтобы твоя команда победила.

– Весь мир знает, что происходит в Украине. Как вы лично это переживаете? Насколько вам удается вашей игрой доставить какую-то радость украинским болельщикам?

– Да, у нас продолжается война. Это очень сложно. Для всех. Не только для футболистов, для всех людей. Каждый день страна-террорист убивает наших детей, наших женщин, наших друзей, наших мужчин... Это очень сложно. И за счет футбола мы хотим давать хоть какие-то положительные эмоции нашим людям, – подытожил Ярмоленко.