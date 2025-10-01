В четверг, 2 октября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги конференций между братиславским «Слованом» и «Страсбургом». По киевскому времени игра начнется в 22:0.

Слован Братислава

За 8 поединков чемпионата Словакии столичная команда смогла набрать 18 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 1-е место турнирной таблицы соревнований на данный момент. Расстояние от 2-го места, на котором расположился «Спартак», пока составляет 2 очка. В кубке страны «Слован» одолел «Надсег» и уже квалифицировался в 1/32 финала.

В Лигу конференций словаки попали после поражения против «Янг Бойз» в финале отбора Лиги Европы. До этого коллектив также уступил «Кайрату» в квалификации Лиги чемпионов.

Следует упомянуть, что в составе «Слована» выступает 2 украинца – Николай Кухаревич и Даниил Игнатенко.

Страсбург

В 6 играх французской Лиги 1 «Страсбург» набрал 12 баллов (4 победы, 2 поражения) и пока находится на 5-й строчке турнирной таблицы. Однако местом в топ-3 команда уступает только из-за дополнительных показателей, а от лидера ее отделяет всего 3 зачетных пункта.

В финале квалификации Лиги конференций французы со счетом 2:3 победили датский «Брондбю».

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Слован» забил 19 голов в текущем сезоне чемпионата Словакии – 2-й лучший результат среди всех команд.

В последних 5-х играх «Страсбург» лишь один раз сохранил ворота сухими.

В последних 7-х домашних играх «Слован» 6 раз побеждал и потерпел 1 поражение.

Возможные стартовые составы

Слован: Такач – Круз, Байрич, Кашия, Блэкмен – Игнатенко, Покорные – Марчелли, Торич, Барсегян – Кухаревич

Страсбург: Пендерс – Чиллвелл, Дукуре, Сарр, Дуэ – Барко, Амугу – Морейра, Лемарешаль, Амо-Амеяу – Паничелли

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.75.