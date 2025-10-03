ВИДЕО. В матче Лиги конференций Слован – Страсбург сыграли два украинца

2 октября французская команда Страсбург одолела Слован из Братиславы со счетом 2:1 в матче первого тура Лиги конференций 2025/26.

В составе Слована сыграли два украинских футболиста. Даниил Игнатенко (хавбек) и Николай Кухаревич (форвард) вышли на поле на 64-й минуте, голевыми действиями не отличились.

В системе Страсбурга находит украинский защитник Эдуард Соболь, однако он в заявку на поединок не попал.

За Слован единственный мяч забил Рахим Ибрахим, а у гостей отличились Аласана Яраянг (автогол) и Гемиссонги Уаттара.

Лига конференций 2025/26. 1-й тур, 2 октября

Слован Братислава (Словакия) – Страсбург (Франция) – 1:2

Голы: Ибрахим, 64 – Яраянг, 26 (автогол), Уаттара, 41

Видеообзор матча