ВИДЕО. В матче Лиги конференций Слован – Страсбург сыграли два украинца
Николай Кухаревич и Даниил Игнатенко вышли на замену в составе команды из Братиславы
2 октября французская команда Страсбург одолела Слован из Братиславы со счетом 2:1 в матче первого тура Лиги конференций 2025/26.
В составе Слована сыграли два украинских футболиста. Даниил Игнатенко (хавбек) и Николай Кухаревич (форвард) вышли на поле на 64-й минуте, голевыми действиями не отличились.
В системе Страсбурга находит украинский защитник Эдуард Соболь, однако он в заявку на поединок не попал.
За Слован единственный мяч забил Рахим Ибрахим, а у гостей отличились Аласана Яраянг (автогол) и Гемиссонги Уаттара.
Лига конференций 2025/26. 1-й тур, 2 октября
Слован Братислава (Словакия) – Страсбург (Франция) – 1:2
Голы: Ибрахим, 64 – Яраянг, 26 (автогол), Уаттара, 41
Видеообзор матча
События матча
