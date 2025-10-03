Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Слован Братислава
02.10.2025 22:00 – FT 1 : 2
Страсбург
Лига конференций
03 октября 2025, 02:36 |
ВИДЕО. В матче Лиги конференций Слован – Страсбург сыграли два украинца

Николай Кухаревич и Даниил Игнатенко вышли на замену в составе команды из Братиславы

Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября французская команда Страсбург одолела Слован из Братиславы со счетом 2:1 в матче первого тура Лиги конференций 2025/26.

В составе Слована сыграли два украинских футболиста. Даниил Игнатенко (хавбек) и Николай Кухаревич (форвард) вышли на поле на 64-й минуте, голевыми действиями не отличились.

В системе Страсбурга находит украинский защитник Эдуард Соболь, однако он в заявку на поединок не попал.

За Слован единственный мяч забил Рахим Ибрахим, а у гостей отличились Аласана Яраянг (автогол) и Гемиссонги Уаттара.

Лига конференций 2025/26. 1-й тур, 2 октября

Слован Братислава (Словакия) – Страсбург (Франция) – 1:2

Голы: Ибрахим, 64 – Яраянг, 26 (автогол), Уаттара, 41

Видеообзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Ибрахим (Слован Братислава), асcист Тигран Барсегян.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Абдул Уаттара (Страсбург), асcист Маршал Годо.
26’
ГОЛ ! Автогол забил Аласана Йираджанг (Слован Братислава).
Страсбург Слован Братислава Даниил Игнатенко Николай Кухаревич Эдуард Соболь видео голов и обзор автогол Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
