2 октября в рамках первого тура основного раунда Лиги конференция встретятся шотландский «Абердин» и «Шахтер Донецк».

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевском времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В своих социальных сетях украинский гранд поделился фотографиями стадиона, который примет поединок. Команды сыграют на «Питтодри» в городе Абердин. Вместимость стадиона составляет 22199 человек.

Эта встреча станет первой между командами. «Шахтер» проведет свой первый поединок в основном раунде Лиги конференций в истории клуба.

ФОТО. «Шахтер» показал стадион, на котором сыграет с «Абердином» в ЛК:

ФК Шахтер

