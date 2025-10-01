ФОТО. Шахтер показал стадион, на котором сыграет с Абердином в ЛК
Поединок примет стадион «Питтодри» в городе Абердин
2 октября в рамках первого тура основного раунда Лиги конференция встретятся шотландский «Абердин» и «Шахтер Донецк».
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевском времени.
В своих социальных сетях украинский гранд поделился фотографиями стадиона, который примет поединок. Команды сыграют на «Питтодри» в городе Абердин. Вместимость стадиона составляет 22199 человек.
Эта встреча станет первой между командами. «Шахтер» проведет свой первый поединок в основном раунде Лиги конференций в истории клуба.
ФОТО. «Шахтер» показал стадион, на котором сыграет с «Абердином» в ЛК:
