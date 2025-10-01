Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер показал стадион, на котором сыграет с Абердином в ЛК
Лига конференций
01 октября 2025, 19:39 |
64
0

ФОТО. Шахтер показал стадион, на котором сыграет с Абердином в ЛК

Поединок примет стадион «Питтодри» в городе Абердин

01 октября 2025, 19:39 |
64
0
ФОТО. Шахтер показал стадион, на котором сыграет с Абердином в ЛК
ФК Шахтер

2 октября в рамках первого тура основного раунда Лиги конференция встретятся шотландский «Абердин» и «Шахтер Донецк».

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевском времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В своих социальных сетях украинский гранд поделился фотографиями стадиона, который примет поединок. Команды сыграют на «Питтодри» в городе Абердин. Вместимость стадиона составляет 22199 человек.

Эта встреча станет первой между командами. «Шахтер» проведет свой первый поединок в основном раунде Лиги конференций в истории клуба.

ФОТО. «Шахтер» показал стадион, на котором сыграет с «Абердином» в ЛК:

ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер

По теме:
Слован – Страсбург. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Кристал Пэлас назвал самого опасного игрока в составе Динамо
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Абердин Шахтер Донецк Лига конференций Абердин - Шахтер фото стадионы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч ЛНЗ запугивает Шахтер перед матчем УПЛ: «Должны играть и побеждать»
Футбол | 01 октября 2025, 18:22 6
Коуч ЛНЗ запугивает Шахтер перед матчем УПЛ: «Должны играть и побеждать»
Коуч ЛНЗ запугивает Шахтер перед матчем УПЛ: «Должны играть и побеждать»

Виталий Пономарев считает, что уровень нынешней УПЛ довольно равный

Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Футбол | 01 октября 2025, 00:57 38
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой

Юноши не смогли дожать соперников

СИНЧУК о ситуации с пенальти сборной Украины: «Сказал, что я уверен»
Футбол | 01.10.2025, 19:33
СИНЧУК о ситуации с пенальти сборной Украины: «Сказал, что я уверен»
СИНЧУК о ситуации с пенальти сборной Украины: «Сказал, что я уверен»
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 01.10.2025, 02:45
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Футбол | 01.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 3
Бокс
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
29.09.2025, 23:58 1
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 8
Футбол
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
30.09.2025, 14:27 15
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
29.09.2025, 17:15 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем