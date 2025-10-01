В четверг, 2 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги Европы между «Фенербахче» и «Ниццей». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Фенербахче

Довольно неоднозначное начало сезона выдалось у турецкой команды. За 7 поединков чемпионата коллектив получил 15 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Однако отрыв от «Галатасарая», который находится на 1-м месте, составляет уже 6 баллов.

В Лигу Европы турки вышли после поражения против «Бенфики» в финале квалификации Лиги чемпионов (после этого проигрыша был уволен Жозе Моуриньо, а на его место назначена Доминика Тедеско). В 1-м туре основного этапа соревнований «Фенербахче» со счетом 3:1 уступили «Динамо Загреб».

Ницца

Не в лучшей форме находятся французы сейчас. За 6 поединков Лиги 1 клуб завоевал лишь 7 зачетных пунктов, поэтому пока находится на 14-м месте турнирной таблицы.

В Лигу Европы коллектив попал после поражения против той же Бенфики в квалификации Лиги чемпионов. В 1-м туре второго по силе еврокубка «Ницца» проиграла «Роме» со счетом 2:1.

Личные встречи

Коллективы ни разу не играли между собой в XXI веке.

Интересные факты

За 9 поединков текущего сезона «Ницца» лишь 1 раз сохранила ворота сухими.

«Фенербахче» забили 12 голов в текущем сезоне турецкой Суперлиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Фенербахче» не проиграли ни в одном домашнем поединке этого сезона, на счету команды 3 победы и 3 ничьи.

Возможные стартовые составы

Фенербахче: Эдерсон – Браун, Остервольде, Скриньяр, Семеду – Фред, Юксек – Артюкоглу, Талиска, Нене – Эн-Несери

Ницца: Диуф – Пепра, Са, Менди – Бар, Самед, Ванхутте, Клос – Бога, Диоп – Моффи

Прогноз

Я поставлю на победу «Фенербахче» с коэффициентом 1.75.