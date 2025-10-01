Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче – Ницца. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Фенербахче
02.10.2025 19:45 - : -
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
01 октября 2025, 18:44 | Обновлено 01 октября 2025, 19:06
16
0

Фенербахче – Ницца. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 2 октября в 19:45 по Киеву

01 октября 2025, 18:44 | Обновлено 01 октября 2025, 19:06
16
0
Фенербахче – Ницца. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Фенербахче

В четверг, 2 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги Европы между «Фенербахче» и «Ниццей». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Фенербахче

Довольно неоднозначное начало сезона выдалось у турецкой команды. За 7 поединков чемпионата коллектив получил 15 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Однако отрыв от «Галатасарая», который находится на 1-м месте, составляет уже 6 баллов.

В Лигу Европы турки вышли после поражения против «Бенфики» в финале квалификации Лиги чемпионов (после этого проигрыша был уволен Жозе Моуриньо, а на его место назначена Доминика Тедеско). В 1-м туре основного этапа соревнований «Фенербахче» со счетом 3:1 уступили «Динамо Загреб».

Ницца

Не в лучшей форме находятся французы сейчас. За 6 поединков Лиги 1 клуб завоевал лишь 7 зачетных пунктов, поэтому пока находится на 14-м месте турнирной таблицы.

В Лигу Европы коллектив попал после поражения против той же Бенфики в квалификации Лиги чемпионов. В 1-м туре второго по силе еврокубка «Ницца» проиграла «Роме» со счетом 2:1.

Личные встречи

Коллективы ни разу не играли между собой в XXI веке.

Интересные факты

  • За 9 поединков текущего сезона «Ницца» лишь 1 раз сохранила ворота сухими.
  • «Фенербахче» забили 12 голов в текущем сезоне турецкой Суперлиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Фенербахче» не проиграли ни в одном домашнем поединке этого сезона, на счету команды 3 победы и 3 ничьи.

Возможные стартовые составы

Фенербахче: Эдерсон – Браун, Остервольде, Скриньяр, Семеду – Фред, Юксек – Артюкоглу, Талиска, Нене – Эн-Несери

Ницца: Диуф – Пепра, Са, Менди – Бар, Самед, Ванхутте, Клос – Бога, Диоп – Моффи

Прогноз

Я поставлю на победу «Фенербахче» с коэффициентом 1.75.

Прогноз Sport.ua
Фенербахче
2 октября 2025 -
19:45
Ницца
Победа Фенербахче 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Слован – Страсбург. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Ноттингем – Миттьюлланд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Боруссия Дортмунд – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Фенербахче Ницца Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Бокс | 01 октября 2025, 04:05 0
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться

Американец выделил Мухаммеда Али

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Футбол | 01 октября 2025, 06:23 0
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии

Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура главного еврокубка

РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
Футбол | 01.10.2025, 05:01
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
Кристал Пэлас назвал самого опасного игрока в составе Динамо
Футбол | 01.10.2025, 19:21
Кристал Пэлас назвал самого опасного игрока в составе Динамо
Кристал Пэлас назвал самого опасного игрока в составе Динамо
Зинченко не сможет играть за сборную Украины в октябре. Известна причина
Футбол | 01.10.2025, 11:49
Зинченко не сможет играть за сборную Украины в октябре. Известна причина
Зинченко не сможет играть за сборную Украины в октябре. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 3
Бокс
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
30.09.2025, 14:27 15
Футбол
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
29.09.2025, 23:58 1
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем