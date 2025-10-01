Коуч сборной Украины U-20: «Это потеря. Очень жаль»

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко высказался о дисквалификации полузащитника Монреаля Геннадия Синчука.

«Это потеря, жалко. Но у нас есть игроки, которые его заменят. Будем работать, выходить, играть и побеждать», – лаконично сказал Михайленко.

В активе 19-летнего Синчука два гола в двух матчах этого чемпионата мира. На клубном уровне он выступает за канадский Монреаль в МЛС.

После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.