УЕФА готов исключить Израиль из футбола. Но голосование на паузе
Ждут, что предложит Трамп
Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни подтвердил, что УЕФА готов провести голосование и исключить израильские клубы из еврокубков, а сборную Израиля дисквалифицировать в отборе ЧМ-2026.
Голосование (как ожидается, члены УЕФА поддержат исключение) должно было пройти на этой неделе, но его отложили после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
«В УЕФА нам сказали, что приостановили процесс голосования. Они ждут, что будет с мирным планом Трампа», – сказал Монтальяни.
Трамп ведет переговоры с властями Израиля и пытается остановить войну в Палестине. Именно военные действия Израиля в секторе Газа являются причиной возможного отстранения.
Израиль может повторить судьбу россии, которую отстранили от мирового футбола после вторжения в Украину в 2022 году.
