УЕФА готов исключить Израиль из футбола. Но голосование на паузе

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни подтвердил, что УЕФА готов провести голосование и исключить израильские клубы из еврокубков, а сборную Израиля дисквалифицировать в отборе ЧМ-2026.

Голосование (как ожидается, члены УЕФА поддержат исключение) должно было пройти на этой неделе, но его отложили после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«В УЕФА нам сказали, что приостановили процесс голосования. Они ждут, что будет с мирным планом Трампа», – сказал Монтальяни.

Трамп ведет переговоры с властями Израиля и пытается остановить войну в Палестине. Именно военные действия Израиля в секторе Газа являются причиной возможного отстранения.

Израиль может повторить судьбу россии, которую отстранили от мирового футбола после вторжения в Украину в 2022 году.