01 октября 2025, 16:59 | Обновлено 01 октября 2025, 17:38
839
2

УЕФА готов исключить Израиль из футбола. Но голосование на паузе

Ждут, что предложит Трамп

01 октября 2025, 16:59 | Обновлено 01 октября 2025, 17:38
839
2 Comments
УЕФА готов исключить Израиль из футбола. Но голосование на паузе
Getty Images/Global Images Ukraine

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни подтвердил, что УЕФА готов провести голосование и исключить израильские клубы из еврокубков, а сборную Израиля дисквалифицировать в отборе ЧМ-2026.

Голосование (как ожидается, члены УЕФА поддержат исключение) должно было пройти на этой неделе, но его отложили после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«В УЕФА нам сказали, что приостановили процесс голосования. Они ждут, что будет с мирным планом Трампа», – сказал Монтальяни.

Трамп ведет переговоры с властями Израиля и пытается остановить войну в Палестине. Именно военные действия Израиля в секторе Газа являются причиной возможного отстранения.

Израиль может повторить судьбу россии, которую отстранили от мирового футбола после вторжения в Украину в 2022 году.

Иван Зинченко Источник: The Athletic
ivankondrat96
Цікаво, як у разі виключення Маккабі будуть вирішувати ситуацію у Лізі Європи. При старому груповому форматі було б легше. А зараз зараховувати технічні поразки чи просто не проводити матчі - взагалі не варіант. Замінити на Динамо - тоді у Лігу конференцій треба буде когось підтягувати. 
MrStepanovM .
от сука...впевнений без вонючих катарських грошей тут не обійшлося
