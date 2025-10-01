Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кристал Пэлас отказался тренироваться в Люблине перед матчем с Динамо
Лига конференций
01 октября 2025, 13:57 | Обновлено 01 октября 2025, 14:50
Кристал Пэлас отказался тренироваться в Люблине перед матчем с Динамо

Поединок первого тура Лиги конференций состоится 2 октября в польском Люблине

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Кристал Пэлас

В четверг, 2 октября, состоится матч первого тура основного этапа Лиги конференций, в котором сыграют киевское «Динамо» и английский «Кристал Пэлас».

Накануне этого противостояния представитель Премьер-лиги отказался от тренировки в Люблине, а вместо этого проведе занятие на своей клубной базе. Об этом сообщила пресс-служба «бело-синих»:

«В среду, 1-го октября, в преддверии первого матча основного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 между командами «Динамо» (Киев, Украина) и «Кристал Пэлас» (Лондон, Англия) в конференц-зале стадиона «Люблин Арена» в городе Люблин в 17:30 состоится пресс-конференция главного тренера «Динамо» (Киев) и игрока команды. В 18:00 начнется тренировка команды (открытые для СМИ первые 15 минут).

Команда «Кристалл Пелас» проведет предматчевую пресс-конференцию в 19:45 в конференц-зале стадиона «Люблин Арена». Тренировка команды состоится в 11:30 (по местному времени) в Англии».

Подопечные Оливера Гласнера набрали 12 баллов и занимают высокое третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В последнем поединке «Кристал Пэлас» одолел со счетом 2:1 действующих чемпионов – «Ливерпуль».

По теме:
Экс-форвард сборной Украины: «Шахтер должен победить, а Динамо – удивить»
Абердин – Шахтер. Старт Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Лига конференций Кристал Пэлас Динамо Киев тренировка пресс-конференция Динамо - Кристал Пэлас
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
Сообщить об ошибке

