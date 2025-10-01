Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Арсенал – Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 1 октября в 22:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

В среду, 1 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Олимпиакосом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Арсенал

Очень неплохие результаты показывает лондонская команда в этом сезоне. За 6 игр Премьер-лиги «канониры» потеряли очки дважды – из-за минимального проигрыша «Ливерпуля» и ничьей 2:2 с «Манчестер Сити». Однако 13 набранных очков позволяет клубу занимать 2-е место турнирной таблицы, а отрыв к лидеру составляет всего 2 зачетных пункта. В Кубке английской лиги лондонцы одолели «Порт Уэйл» и квалифицировались в 1/8 финала турнира.

В 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов «Арсенал» со счетом 2:0 одолел «Атлетик Бильбао».

Олимпиакос

В хорошей форме находится и «Олимпиакос». За 5 игр греческой Суперлиги действующий чемпион страны завоевал 13 зачетных баллов, позволяющих ему находиться на 1-м месте турнирной таблицы. Однако столько же баллов имеет «АЭК», но он уступает из-за худшей разницы забитых/пропущенных.

В 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов греки сыграли вничью 0:0 с киприотским «Пафосом», который с 26-й минуты играл в меньшинстве.

Личные встречи

Последний раз клубы встречались между собой в 1/8 финала Лиги Европы в 2021 году. Тогда в 1-й игре «Арсенал» одержал победу со счетом 3:1, а в ответном матче минимальный выигрыш праздновал «Олимпиакос».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Олимпиакоса» в выездных играх длится уже 6 матчей подряд. За это время на счету команды 5 побед и 1 ничья.
  • «Арсенал» пропустил всего 3 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.
  • «Олимпиакос» не сохранил ворота сухими ни в одном из 3-х последних матчей.

Возможные стартовые составы

Арсенал: Рая – Льюис-Скелли, Габриэл, Салиба, Тимбер – Мерино, Субименди, Эдегор – Мартинелли, Дёкереш, Сака

Олимпиакос: Цолакис – Ортега, Пирола, Рецос, Коштинья – Эссе, Шипиони – Поденсе, Шикинью, Мартинш – Эль-Кааби

Прогноз

Я поставлю на победу «Арсенала» с форой -1.5 и коэффициентом 1.55.

