Игнат ПУШКУЦА: «Наши победы еще впереди»

18-летний украинский вингер ровенского «Вереса» Игнат Пушкуца прокомментировал поражение от житомирского «Полесья» (1:4) в матче 7-го тура УПЛ, в котором состоялся его дебют за первую команду клуба:

«Очень приятно дебютировать на уровне УПЛ в футболке ровенского «Вереса». Хоть и при таких обстоятельствах, но все же – мне очень приятно быть частью этой команды. Хочу поблагодарить тренерский штаб, болельщиков, которые поддерживали сегодня.

Наши победы еще впереди. Спокойно подходим к следующей игре с «Оболонью» и дальше будем стараться демонстрировать свой класс».