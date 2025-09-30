Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Игнат ПУШКУЦА: «Наши победы еще впереди»

Вингер «Вереса» прокомментировал поражение от «Полесья»

НК Верес. Игнат Пушкуца

18-летний украинский вингер ровенского «Вереса» Игнат Пушкуца прокомментировал поражение от житомирского «Полесья» (1:4) в матче 7-го тура УПЛ, в котором состоялся его дебют за первую команду клуба:

«Очень приятно дебютировать на уровне УПЛ в футболке ровенского «Вереса». Хоть и при таких обстоятельствах, но все же – мне очень приятно быть частью этой команды. Хочу поблагодарить тренерский штаб, болельщиков, которые поддерживали сегодня.

Наши победы еще впереди. Спокойно подходим к следующей игре с «Оболонью» и дальше будем стараться демонстрировать свой класс».

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Он много лет провел в Вересе. Мы решили не злить их»
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Эксперт: «У Моргуна 5 матчей за Динамо в 24 года. Как его обвинять?»
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
