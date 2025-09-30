Воспитанник Динамо рассказал о проблемах с Зарей и переходе в Шахтер

Воспитанник киевского «Динамо» Владислав Бугай, который на данный момент имеет контракт с луганской «Зарей», рассказал о своем переходе в донецкий «Шахтер»:

– У меня еще год контракта с «Зарей». Пока поддерживаю форму с командой U-19 и работаю в зале с персональным тренером. Вот такая ситуация.

– Почему ты не с первой командой «Зари»? Не подошел главному тренеру Виктору Скрипнику?

– Наверное. Не знаю. У меня до 30 июня была аренда в «Металлисте 1925». Потом ждал каких-то вариантов, но меня руководство «Зари» даже не предупредило. Я просто в интернете увидел, что команда собралась, но меня в списке на сборы нет. Потом я сам связался и попросил тренироваться хотя бы с U-19. Все. С тренером у меня никаких разговоров не было.

– Через несколько лет после ухода из «Динамо» ты попал в «Шахтер». Как это вышло?

– У меня тогда уже был агент. Я играл в «Локомотиве» и летом после выпуска, когда все попадали в U-19, получил травму. Выпал где-то на месяц-два из-за мениска. Таким образом, сезон просто поддерживал форму в «Локомотиве», выступая на область и в чемпионате Киева.

Дальше агент спросил, куда я хочу поехать на просмотр. Я тогда почему-то очень хотел попасть в Днепр. Мне сказали, что команда будет собираться через две-три недели, а пока есть возможность потренироваться с командой U-19 «Шахтера», которая переехала в Счастливое. Я присоединился к ним, и уже через неделю мне предложили контракт. Отказываться не стал. Тем более, команда играла в Юношеской лиге УЕФА, – рассказал Бугай.

В прошлом сезоне Бугай выступал за харьковский «Металлист 1925» на правах аренды, где провел 18 матчей (один гол, один ассист). Форвард находился в структуре «горняков» с 2015 по 2017 год – играл за вторую команду «Шахтера», U-19 и в аренде за черновицкую «Буковину».